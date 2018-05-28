В Париже иммигрант из Мали героически спас ребенка: видео

Мужчина без страховки по фасаду здания забрался на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

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В Париже иммигрант из Мали Мамуд Гассама без страховки взобрался по балконам на четвертый этаж здания, чтобы спасти ребенка. Французы в соцсетях называют его героем. Мэр города пообещала содействовать его легализации, а президент Эмманнюэль Макрон пригласил мужчину в Елисейский дворец, сообщает ВВС.

Родители оставили ребенка в квартире без присмотра, в результате он оказался висящим на одних руках снаружи балкона. Мужчина из соседней квартиры перегнулся через перегородку балкона и пытался удержать ребенка, однако видно было, что ему это плохо удается. Внизу собралась толпа.

Выходец из Мали Мамуд Гассама просто проходил мимо, когда увидел, что на четвертом этаже висит ребенок. Чтобы добраться до мальчика, ему понадобилось меньше минуты.

"Я сделал это, ведь это был ребенок. Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти", - сказал Гассама.

Президент Макрон пригласил его посетить Елисейский дворец сегодня, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону. Также чиновница отметила, что мэрия "с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции".

Отца ребенка допросила полиция по подозрению в пренебрежении своими родительскими обязанностями. Матери мальчика во время инцидента в Париже не было.

В 2016 г власти Франции демонтировали лагерь для мигрантов возле города Кале. Группа беженцев в знак протеста зашила себе рты.