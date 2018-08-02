В Париже закрыли терминал аэропорта из-за драки рэперов - видео

В парижском аэропорту Орли из-за драки пассажиров закрыли терминал. Об этом сообщает Би-би-си.
Согласно сообщению, подрались давно враждующие известные во Франции рэперы Booba и Kaaris. Информация о временном ограничении доступа к участку аэропорта подтвердила в Twitter администрации.
"Первый зал терминала западной части аэропорта Орли закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Зал временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолетов", - говорится в сообщении аэропорта.
Отмечается, что драка произошла в зале выхода на посадку. Рэперы и люди, которые были с ними, набросились друг на друга на глазах у других пассажиров.
Стычка переместилась к магазинам дьюти-фри, где они устроили погром прилавков.
Разняла рэперов пограничная полиция с паспортного контроля. Задержаны 11 дебоширов.
"Небольшое количество рейсов было задержано на 15-30 минут во время драки", - сказал представитель аэропорта.
Il fallait des commentaires à cette superbe action #Booba pic.twitter.com/WBD8Me78jN— Julien Absalon (@julien_absalon) 1 серпня 2018 р.
Сообщается, что Booba и Kaaris были на концерте в Барселоне.
Конфликт музыкантов разразился в 2014 году, когда Kaaris заявил, что подвинет Booba с роли лидирующего в стране рэпера.
7 июля сообщалось, что семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество.