В Париже закрыли терминал аэропорта из-за драки рэперов - видео

В парижском аэропорту Орли из-за драки пассажиров закрыли терминал. Об этом сообщает Би-би-си .

Согласно сообщению, подрались давно враждующие известные во Франции рэперы Booba и Kaaris. Информация о временном ограничении доступа к участку аэропорта подтвердила в Twitter администрации.

"Первый зал терминала западной части аэропорта Орли закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Зал временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолетов", - говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что драка произошла в зале выхода на посадку. Рэперы и люди, которые были с ними, набросились друг на друга на глазах у других пассажиров.

Стычка переместилась к магазинам дьюти-фри, где они устроили погром прилавков.