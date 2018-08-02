В Париже закрыли терминал аэропорта из-за драки рэперов - видео

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Несколько рейсов были задержаны до восстановления порядка в зале выхода на посадку

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В парижском аэропорту Орли из-за драки пассажиров закрыли терминал. Об этом сообщает Би-би-си. 

Согласно сообщению, подрались давно враждующие известные во Франции рэперы Booba и Kaaris. Информация о временном ограничении доступа к участку аэропорта подтвердила в Twitter администрации.

"Первый зал терминала западной части аэропорта Орли закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Зал временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолетов", - говорится в сообщении аэропорта. 

Отмечается, что драка произошла в зале выхода на посадку. Рэперы и люди, которые были с ними, набросились друг на друга на глазах у других пассажиров.

Стычка переместилась к магазинам дьюти-фри, где они устроили погром прилавков. 

Разняла рэперов пограничная полиция с паспортного контроля. Задержаны 11 дебоширов.

"Небольшое количество рейсов было задержано на 15-30 минут во время драки", - сказал представитель аэропорта. 

Сообщается, что Booba и Kaaris были на концерте в Барселоне. 

Конфликт музыкантов разразился в 2014 году, когда Kaaris заявил, что подвинет Booba с роли лидирующего в стране рэпера.

7 июля сообщалось, что семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество.

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Теги: рэпер, драка, франция, рейсы, аэропорт, потасовка, дьюти-фри, рэперы
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