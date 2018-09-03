В Рио сгорели миллионы уникальных музейных экспонатов: видео

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Национальный музей Бразилии был старейшим историческим учреждением страны — в 1818 году его учредил король Португалии Жуан VI. Он выгорел дотла.

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В ночь на 3 сентября в парке Кинта-да-Боа-Виста в Рио-де-Жанейро сгорело более чем двухсотлетнее здание Национального музея Бразилии вместе со всеми экспонатами. Об этой невосполнимой для мировой культуры потере сообщила служба Би-би-си.

Выгорело около 20 тысяч квадратных метров экспозиций.

Потушив основные очаги пожара, спасатели понемногу допускают на место ученых, которые пытаются отыскать что-то, что могло уцелеть.

"Ущерб невозможно подсчитать. Два столетия работы, исследований и знаний утрачены", - цитирует Globo бразильского президента Мишела Темера.

Музей обладал одними из крупнейших коллекций в Северной и Южной Америках, состоящими из животных, насекомых, минералов, индейской посуды, египетских и южноамериканских мумий и древностей, археологических артефактов, метеоритов, окаменелостей и многие других экспонатов. Среди них были представлены древнеегипетские фрагменты рельефных изображений, маски, статуэтки божеств из бронзы, камня и дерева, коробки для каноп, алебастровые чаши, погребальные конусы, украшения, амулеты и прочее.

Нет информации о том, пострадал ли кто, или же музей был пуст. Охранники спаслись.

Видео: фрагмент записи CTGN
Фото: Tania Dominici

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Теги: пожар, музей, Бразилия, рио-де-жанейро, экспонаты
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