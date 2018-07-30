В Швеции затопленный вокзал превратили в бассейн: фото, видео

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожнем вокзале полностью затоплен из-за ливней

Реклама

Реклама

В городе Уппсала в Швеции пассажиры превратили затопленный железнодорожный вокзал в бассейн. The Local сообщает, что помещение затоплено из-за сильных проливных дождей.

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью затоплены водой. Посетители вокзала плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду.

A post shared by Manne Forssberg (@manneforssberg.se) on Jul 29, 2018 at 12:28pm PDT

В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду. Кадры затопленного вокзала опубликовали на YouTube.

God mode #uppsala #regn #wtf A post shared by Sebastian Borg (@lil_burk_) on Jul 29, 2018 at 7:04am PDT

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Непогода повалила деревья, оборвала провода и затопила улицы.