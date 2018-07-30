В Швеции затопленный вокзал превратили в бассейн: фото, видео

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Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожнем вокзале полностью затоплен из-за ливней

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В городе Уппсала в Швеции пассажиры превратили затопленный железнодорожный вокзал в бассейн. The Local сообщает, что помещение затоплено из-за сильных проливных дождей.

Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью затоплены водой. Посетители вокзала плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду.

В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду. Кадры затопленного вокзала опубликовали на YouTube.

God mode #uppsala #regn #wtf

A post shared by Sebastian Borg (@lil_burk_) on

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

25 июля в Киеве прошел сильный дождь с градом и резкими порывами ветра. Непогода повалила деревья, оборвала провода и затопила улицы.

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Теги: железнодорожный вокзал, швеция, ливни, потоп
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