В Швеции затопленный вокзал превратили в бассейн: фото, видео

В городе Уппсала в Швеции пассажиры превратили затопленный железнодорожный вокзал в бассейн. The Local сообщает, что помещение затоплено из-за сильных проливных дождей.
Подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожном вокзале полностью затоплены водой. Посетители вокзала плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду.
В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду. Кадры затопленного вокзала опубликовали на YouTube.
В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.
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