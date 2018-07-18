В США медведь спрятался в бассейне от жары: видео

Животное перебралось через забор и несколько часов оставалось в воде

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Медведь забрался в бассейн частного дома в Гранада Хиллс в Лос-Анджелесе. Животное уже несколько дней бродило по окрестностям, пытаясь спрятаться от жары, сообщает CBS Los Angeles.

Медведь перелез через забор и попал на территорию частного дома. Он нырнул в бассейн и просидел в воде несколько часов.

Жители дома вызвали полицию и Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Медведя не боялись и подходили сфотографировать.

Прибывшие специалисты усыпили животное транквилизаторами. Медведя весом около 250 фунтов (113 килограмм) завернули в одеяло и выпустили за пределами поселка.

Правоохранители сообщили, что уже несколько раз видели животное на улицах. Медведь бродил между домов и переворачивал урны. Местные экологи поставили красную метку ему на ухо. Специалисты утверждают, что поведение животного невозможно предвидеть, поэтому посоветовали жителям Гранада Хиллс временно не покидать дом без особой надобности.

Ранее гризли бросился в воду и вплавь преследовал гребца. Мужчине удалось уплыть от животного только благодаря быстрому течению и опыту рафтинга.