В США создали копеечного и мягкого робопаука-павлина: видео

Ученые в Гарвардском университете создали миниатюрного, однако полностью функционального мягкого и прозрачного робота. Соответствующее описание работ опубликовано на сайте Гарварда.
Мини-паук размером не более 3 см сконструирован из 12 склеенных слоев силиконового эластомера. В структуре устройства предусмотрены два типа каналов, которые отвечают как за движение ног, так и за изменение окраски.
Чтобы паук двигался, в канальцы запускают воздух, который надувает определенные камеры - и устройство изгибается. По другим каналам (на брюшке и в глазах) течет окрашенная жидкость.
Чтобы робот мог фиксировать двигающиеся части, в каналы подают не воздух, а жидкий полимер, который затвердевает, если облучить его ультрафиолетом.
Инженеры создали своего робопаука по образу Maratus volans - "танцующего" перед самками австралийского паука-скакуна.
Смотрите также: Немецкие инженеры создали впечатляющего аквабота: видео
Цель таких действий ученых - желание разобраться, как создавать мягких роботов для работы с людьми, преимущественно в медицинской сфере.