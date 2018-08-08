В США создали копеечного и мягкого робопаука-павлина: видео

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Полностью мягкий роботизированный паук-скакун сконструирован на инженерной базе Гарвардского университета

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Ученые в Гарвардском университете создали миниатюрного, однако полностью функционального мягкого и прозрачного робота. Соответствующее описание работ опубликовано на сайте Гарварда.

Мини-паук размером не более 3 см сконструирован из 12 склеенных слоев силиконового эластомера. В структуре устройства предусмотрены два типа каналов, которые отвечают как за движение ног, так и за изменение окраски.

Чтобы паук двигался, в канальцы запускают воздух, который надувает определенные камеры - и устройство изгибается. По другим каналам (на брюшке и в глазах) течет окрашенная жидкость.

Чтобы робот мог фиксировать двигающиеся части, в каналы подают не воздух, а жидкий полимер, который затвердевает, если облучить его ультрафиолетом.

Инженеры создали своего робопаука по образу Maratus volans - "танцующего" перед самками австралийского паука-скакуна.

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Цель таких действий ученых - желание разобраться, как создавать мягких роботов для работы с людьми, преимущественно в медицинской сфере.

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Теги: наука, технологии, видео, робот, паук
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