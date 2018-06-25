В таиландской пещере пропала футбольная команда - видео

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12 подростков пропали в субботу, 23 июня

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На севере Таиланда поисковые и спасательные команды так и не смогли добраться до пещеры Кхао Луанг, где пропали 12 членов молодежной футбольной команды в возрасте 11-15 лет и их тренер еще 23 июня. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, подростки пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай, который расположен вблизи популярных среди джунглей. Их путешествие прервал ливень. Спасатели считают, что именно рост уровня воды в пещере помешал им вовремя выйти наружу в субботу днем.

Отмечается, что пещера длиной 6-8 километров наводняется на высоту до 5 метров в сезон дождей, который проходит с июня по октябрь.

На таиландском телевидении показали велосипеды и рюкзаки, оставленные у входа в пещеру. 

Поиск начался около полуночи в субботу после того, как полиция получила сообщение о пропавшем ребенке от матери, которая сказала, что ее сын не вернулся из футбольной практики в тот вечер.

11 апреля сообщалось, что в швейцарских Альпах пропал миллиардер из Германии.

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Теги: таиланд, пещера, футбольная команда, пропали дети, пропала футбольная команда
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