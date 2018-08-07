В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео

Млекопитающее будут изучать эксперты, на пляже уже поставили палатки, чтобы провести вскрытие

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В Японии на берег моря вынесло детеныша редкого голубого кита. По словам экспертов, это первый такой случай в стране, сообщает ВВС.

Тушу животного обнаружили в воскресенье на пляже Камакуры, в 70 км к югу от Токио. Пока не сообщается, кит умер в море или на берегу. Причина его смерти также неизвестна.

Млекопитающее будут изучать эксперты, на пляже уже поставили палатки, чтобы провести вскрытие.

Эксперт Национального музея природы и науки сказал в комментарии СМИ, что детеныш мужского пола имеет длину 10,52 м. Он родился в этом году.

Как отмечает агентство, к вымиранию синих китов привел китобойный промысел.

В Японии до сих пор действует китобойный флот, но официально страна настаивает на том, что он функционирует только в научных целях.

В мае японские охотники поймали и убили 122 беременных малых полосатика (вид китов) в рамках летнего "полевого исследования".

Ранее ученые заявили, что почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, находятся под угрозой вымирания.