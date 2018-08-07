В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Млекопитающее будут изучать эксперты, на пляже уже поставили палатки, чтобы провести вскрытие

Реклама
Реклама

В Японии на берег моря вынесло детеныша редкого голубого кита. По словам экспертов, это первый такой случай в стране, сообщает ВВС.

Тушу животного обнаружили в воскресенье на пляже Камакуры, в 70 км к югу от Токио. Пока не сообщается, кит умер в море или на берегу. Причина его смерти также неизвестна.

Млекопитающее будут изучать эксперты, на пляже уже поставили палатки, чтобы провести вскрытие.

Эксперт Национального музея природы и науки сказал в комментарии СМИ, что детеныш мужского пола имеет длину 10,52 м. Он родился в этом году.

Как отмечает агентство, к вымиранию синих китов привел китобойный промысел.

В Японии до сих пор действует китобойный флот, но официально страна настаивает на том, что он функционирует только в научных целях.

В мае японские охотники поймали и убили 122 беременных малых полосатика (вид китов) в рамках летнего "полевого исследования".

Ранее ученые заявили, что почти все известные виды лемуров, уникальных приматов, находятся под угрозой вымирания.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: кит, япония, море, животное, китобои
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео
В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео
Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео
Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео
СБУ задержала боевика батальона Призрак: видео
СБУ задержала боевика батальона Призрак: видео
Телеком Киевстар заплатил в бюджет многомиллионный штраф
Apple намерен запатентовать ноутбук нового поколения
Технологии Apple намерен запатентовать ноутбук нового поколения
Дело на 100 млрд: Военная прокуратура проверит фирмы Косюка
Экономика Дело на 100 млрд: Военная прокуратура проверит фирмы Косюка
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео
В Японии море выбросило на берег редкого кита: видео
Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео
Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео 17:41
СБУ задержала боевика батальона Призрак: видео
СБУ задержала боевика батальона Призрак: видео 16:19
"Показушно проходили намазы": под Крымское перебросили кадыровцев
"Показушно проходили намазы": под Крымское перебросили кадыровцев 12:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 