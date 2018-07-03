Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео

Вулкан Гора Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров. Об этом сообщает Jakarta Post.
По данным издания, выброс лавы и пепла был зафиксирован в понедельник, 2 июля 2018 года. Вулкан выбросил пепел, который достигал в высоту два километра. Как сообщили сейсмологи, извержение длилось семь минут и 21 секунду.
"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", - отметил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий Деви Камил.
Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигала 2,5 тыс. метров.
Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута.
В 1963 году извержение Агунга стало национальной трагедией - тогда погибли более тысячи человек.