Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

По словам специалистов, извержение вулкана Гора Агунг носило стромболианский характер

Реклама
Реклама

Вулкан Гора Агунг на индонезийском острове Бали выбросил столб пепла на высоту двух километров. Об этом сообщает Jakarta Post.

По данным издания, выброс лавы и пепла был зафиксирован в понедельник, 2 июля 2018 года. Вулкан выбросил пепел, который достигал в высоту два километра. Как сообщили сейсмологи, извержение длилось семь минут и 21 секунду.

"Извержение носило стромболианский характер, при котором был слышен звук взрыва", - отметил представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий Деви Камил.

Вулкан активизировался 28 июня. Высота выбросов пепла достигала 2,5 тыс. метров.

Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. 

В 1963 году извержение Агунга стало национальной трагедией - тогда погибли более тысячи человек.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вулкан Гора Агунг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
Пьяный сотрудник Высшего специализированного суда ездил по Киеву
Пьяный сотрудник Высшего специализированного суда ездил по Киеву
За контрабанду украинского леса будут сажать
Судебный пилот: как будет работать электронное правосудие
Мнение Судебный пилот: как будет работать электронное правосудие
НАБУ получило доступ к документам ДТЭКа в банке Ахметова
ТЭК НАБУ получило доступ к документам ДТЭКа в банке Ахметова
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
Вулкан на острове Бали выбросил столб пепла: видео
"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов
"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов 12:07
Пьяный сотрудник Высшего специализированного суда ездил по Киеву
Пьяный сотрудник Высшего специализированного суда ездил по Киеву 11:38
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео
Баскетбол: матч квалификации ЧМ-2019 перерос в драку – видео 11:15
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 