Запуск сверхтяжелой Delta IV: видео с камеры на корпусе ракеты

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По ходу трансляции слышны комментарии оператора полетом из центра NASA на мысе Канаверал, который сообщает о текущем состоянии систем ракеты

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Американская компания United Launch Alliance показала видео старта ее ракеты-носителя Delta IV Heavy, которая несколько дней назад вывела в космос Солнечный зонд Паркер. Запись сделана камерой, которую закрепили сбоку на корпусе над одним из боковых ускорителей, направление обзора - вниз.

На записи видны удаляющиеся постройки стартовой площадки SLC-37B на космодроме Канаверал, после чего ракета проходит слой облаков (24 секунда видео).

На четвертой минуте записи происходит отсоединение боковых ускорителей - видно, как один из них падает вниз, однако не показан процесс его сгорания в атмосфере.

В конце записи происходит отсоединение центрального ускорителя (маршевой ступени).

Для модификации Delta IV Heavy используются два универсальных ракетных модуля CBC, которые закреплены по бокам центрального модуля маршевой ступени. Боковые бустеры работают 242 секунды, после чего отсоединяются от центрального модуля с помощью пироболтов и пружинных толкателей.

Высота этой вариации ракеты-носителя составляет 70,7 метра, а ее стартовая масса в полной загрузке — почти 735 тонн.

Смотрите также: Эпичный запуск сверхтяжелой ракеты с зондом к Солнцу: фото

12 августа 2018 года ракета Delta IV в своей максимальной конфигурации - Heavy - вывела на траекторию к ближайшей к нам звезде Солнечный зонд Паркер. Он сблизится с короной Солнца на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу, причем максимальная его скорость составит около 200 км/с.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA (не менее $750 млн) и первая, названная в честь живущего человека - 91-летнего американского астрофизика Юджина Паркера, который в качестве почетного зрителя наблюдал за запуском.

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Теги: Delta IV, nasa, наука, космос, видео, запуск, ракета, солнце, parker solar probe
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