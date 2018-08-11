Земляне запускают исследовательский корабль к Солнцу: трансляция

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Сегодня на мысе Канаверал откроется окно для запуска к Солнцу зонда Parker Solar Probe

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Сегодня, 11 августа, в 10:53 утра по киевскому времени откроется стартовое окно для запуска ракеты-носителя Delta IV компании ULA, которая запустит к нашему светилу Солнечный зонд Паркер.

Если позволит погода и техника, старт состоится ровно в 10:53 с площадки LC-37 космодрома ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Это одна из самых дорогих миссий в научной истории NASA. Стоимость проекта - не менее $750 млн.

Для изучения короны Солнца Рarker Solar Probe сблизится с ней на расстояние всего 6,2 млн км - практически зайдет в фотосферу. Около Солнца станция габаритами 1х3х2.3 м будет находиться все время развернутой к звезде щитом - чтобы чувствительная в температурам аппаратная часть всегда была в его тени.

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Теги: nasa, наука, космос, видео, трансляция, солнце, зонд, parker solar probe
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