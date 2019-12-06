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Это событие, без преувеличения, ждет весь юридический рынок Украины. Именно 13 декабря ЛІГА:ЗАКОН объявит победителей Рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2019.

Ключевые отличия и преимущества Рейтинга

Во-первых, оценка номинантов, осуществляемая авторитетным жюри и участниками рынка, позволяет получить непредвзятые и объективные показатели по каждому из номинантов. При этом членам жюри доступны только анонимные данные анкет по определенному направлению права, без возможности просмотра названия компании или информации о персоналии участника Рейтинга.

Во-вторых, наблюдателем за оцениванием в Рейтинге выступает международная компания – Baker Tilly, которая контролирует честность и правильность подсчета голосов от жюри и рынка.

В-третьих, в рамках Рейтинга оцениваются IT-продукты для юристов в номинации Legal Infrastructure. Ведь Legal Tech сейчас активно развивается в Украине и используется ежедневно в практике юристов.

Рейтинг по медиамониторингу и специальная номинация

Одна из номинаций Рейтинга – «Медиапризнание года». Данная номинация оценивается с помощью сервиса медиамониторинга SEMANTRUM от ЛІГА:ЗАКОН.

Система SEMANTRUM осуществляет медиамониторинг контента из более чем 14000 источников: интернет-СМИ, телеканалы, радио, печатные издания и пр. В рамках церемонии награждения ЛІГА:ЗАКОН определит победителя, которым станет юридическая компания с наибольшим количеством упоминаний в СМИ в течение 2019 года, а также компании с лучшими показатели по индексу лояльности СМИ. Следует отметить, что в номинацию «Медиапризнание года» вошли не только те компании, которые подали анкеты для участия в LIGA ZAKON AWARDS 2019, но и вообще все, у которых наблюдалась медиаактивность в течение года. Дашборды, интересные показатели, возможность оценить свой медиапотенциал и спланировать активность на следующий год – все это будет доступно для гостей и номинантов Рейтинга в рамках торжественной церемонии 13 декабря 2019 года.

Развитие Рейтинга – на пользу юридическому рынку и украинскому бизнесу

Компания ЛІГА:ЗАКОН является лидером в разработке IT-продуктов для юристов. И прежде всего продуктов Legal Research – это Информационно-правовые системы ЛІГА:ЗАКОН, система поиска и анализа судебных решений VERDICTUM, профессиональные электронные издания для юристов и целый ряд других сервисов.

«Мы создали Национальный профессиональный юридический каталог Liga:BOOK, с помощью которого граждане и представители корпоративного сектора могут найти себе профессионального юриста или юридическую фирму, которые находятся в их населенном пункте, а юридические компании – получить себе новых клиентов.

Логичным продолжением наших продуктов и сервисов является Рейтинг юридического рынка Украины, который делает наш портфель продуктов для юристов полным. Вместе с Каталогом Liga:BOOK Рейтинг помогает лучшим компаниям на юридическом рынке продемонстрировать свой успех потенциальным клиентам, а заказчикам юридических услуг – выбрать действительно лучших», – отметил Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН.

«В наших дальнейших планах – расширение критериев, по которым будет осуществляться оценка участников Рейтинга. А это можно сделать только на базе данных и цифр. В будущем при определении лучших игроков юридического рынка мы будем брать в расчет данные из нашего юридического каталога Liga:BOOK, и прежде всего мы будем учитывать оценки и отзывы, оставленные клиентами юридических фирм. Кроме того, для определения победителей мы будем использовать не только сервис медиамониторинга SEMANTRUM, но и другие наши продукты, например систему анализа судебной практики VERDICTUM, которая позволяет видеть судебные решения по наиболее «важным» судебным делам. Наше уникальное преимущество при рейтинговании номинантов – это наши высокотехнологические продукты, содержащие самую полную информацию об украинском бизнесе», – подчеркнул Валерий Решетняк.

Напомним, церемония награждения номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019 пройдет 13 декабря 2019 года в отеле Hilton Kyiv. Более подробную информацию можно получить на сайте рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019