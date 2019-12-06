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13 декабря определят победителей юридического рейтинга ЛІГА:ЗАКОНp

13 декабря определят победителей юридического рейтинга ЛІГА:ЗАКОН - Фото
06.12.2019, 11:20

13 декабря 2019 года пройдет церемония награждения номинантов украинского Рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2019

На правах рекламы

Это событие, без преувеличения, ждет весь юридический рынок Украины. Именно 13 декабря ЛІГА:ЗАКОН объявит победителей Рейтинга юридического рынка LIGA ZAKON AWARDS 2019.

Ключевые отличия и преимущества Рейтинга

Во-первых, оценка номинантов, осуществляемая авторитетным жюри и участниками рынка, позволяет получить непредвзятые и объективные показатели по каждому из номинантов. При этом членам жюри доступны только анонимные данные анкет по определенному направлению права, без возможности просмотра названия компании или информации о персоналии участника Рейтинга.

Во-вторых, наблюдателем за оцениванием в Рейтинге выступает международная компания – Baker Tilly, которая контролирует честность и правильность подсчета голосов от жюри и рынка.

В-третьих, в рамках Рейтинга оцениваются IT-продукты для юристов в номинации Legal Infrastructure. Ведь Legal Tech сейчас активно развивается в Украине и используется ежедневно в практике юристов.

Рейтинг по медиамониторингу и специальная номинация

Одна из номинаций Рейтинга – «Медиапризнание года». Данная номинация оценивается с помощью сервиса медиамониторинга SEMANTRUM от ЛІГА:ЗАКОН.

Система SEMANTRUM осуществляет медиамониторинг контента из более чем 14000 источников: интернет-СМИ, телеканалы, радио, печатные издания и пр. В рамках церемонии награждения ЛІГА:ЗАКОН определит победителя, которым станет юридическая компания с наибольшим количеством упоминаний в СМИ в течение 2019 года, а также компании с лучшими показатели по индексу лояльности СМИ. Следует отметить, что в номинацию «Медиапризнание года» вошли не только те компании, которые подали анкеты для участия в LIGA ZAKON AWARDS 2019, но и вообще все, у которых наблюдалась медиаактивность в течение года. Дашборды, интересные показатели, возможность оценить свой медиапотенциал и спланировать активность на следующий год – все это будет доступно для гостей и номинантов Рейтинга в рамках торжественной церемонии 13 декабря 2019 года.

Развитие Рейтинга – на пользу юридическому рынку и украинскому бизнесу

Компания ЛІГА:ЗАКОН является лидером в разработке IT-продуктов для юристов. И прежде всего продуктов Legal Research – это Информационно-правовые системы ЛІГА:ЗАКОН, система поиска и анализа судебных решений VERDICTUM, профессиональные электронные издания для юристов и целый ряд других сервисов.

«Мы создали Национальный профессиональный юридический каталог Liga:BOOK, с помощью которого граждане и представители корпоративного сектора могут найти себе профессионального юриста или юридическую фирму, которые находятся в их населенном пункте, а юридические компании – получить себе новых клиентов.

Логичным продолжением наших продуктов и сервисов является Рейтинг юридического рынка Украины, который делает наш портфель продуктов для юристов полным. Вместе с Каталогом Liga:BOOK Рейтинг помогает лучшим компаниям на юридическом рынке продемонстрировать свой успех потенциальным клиентам, а заказчикам юридических услуг – выбрать действительно лучших», – отметил Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса ЛІГА:ЗАКОН.

«В наших дальнейших планах – расширение критериев, по которым будет осуществляться оценка участников Рейтинга. А это можно сделать только на базе данных и цифр. В будущем при определении лучших игроков юридического рынка мы будем брать в расчет данные из нашего юридического каталога Liga:BOOK, и прежде всего мы будем учитывать оценки и отзывы, оставленные клиентами юридических фирм. Кроме того, для определения победителей мы будем использовать не только сервис медиамониторинга SEMANTRUM, но и другие наши продукты, например систему анализа судебной практики VERDICTUM, которая позволяет видеть судебные решения по наиболее «важным» судебным делам. Наше уникальное преимущество при рейтинговании номинантов – это наши высокотехнологические продукты, содержащие самую полную информацию об украинском бизнесе», – подчеркнул Валерий Решетняк.

Напомним, церемония награждения номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019 пройдет 13 декабря 2019 года в отеле Hilton Kyiv. Более подробную информацию можно получить на сайте рейтинга LIGA ZAKON AWARDS 2019

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LIGA ZAKON AWARDS 2019
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