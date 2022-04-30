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22-летний американец погиб в Украине на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 04:22
22-летний американец погиб в Украине на поле боя - Фото
Фото: facebook.com/willy.cancel.7

В понедельник, 25 апреля, в Украине погиб 22-летний американец Вилли Кэнсел. Он стал первым гражданином США, погибшим за Украину на поле боя, пишет CNN.

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Бывший морпех из штата Теннесси приехал воевать в Украину, подписав контракт с частной военной фирмой, заявила его мать Ребекка Кабрера.

"Он хотел туда [в Украину], потому что верил в то, за что украинцы борются, и хотел быть частью этого, хотел помочь погасить конфликт там, чтобы он не перекинулся сюда, и чтобы Америке не пришлось привлечь к нему больше своих солдат" , – рассказала женщина.

До приезда в Украину Кэнсел служил тюремным охранником и думал о том, чтобы стать полицейским или пожарным.

12 марта он прибыл в Польшу и почти сразу же был переправлен через границу в Украину в составе подразделения, где были другие иностранцы.

Вдова Вилли Кэнсела Бриттани осталась с 7-месячным сыном.

Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу выразила соболезнования семье Кенселла, предостерегнув американцев от поездок в Украину по какой-либо причине.

Смерть военного также прокомментировал глава Белого дома Джо Байден. "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка", – заявил президент.
Андрей Водяный
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