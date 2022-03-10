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50 компаний, которые до сих пор не ушли из России. В МИДе обнародовали перечень

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 00:13
50 компаний, которые до сих пор не ушли из России. В МИДе обнародовали перечень - Фото
(Фото: МЗС України/Facebook)

Министерство иностранных дел Украины обнародовало перечень 50 крупнейших компаний, работающих в РФ даже после вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.


МИД призвал компании "пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в России", а потребителей – бойкотировать их.

"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", – пояснили в ведомстве.

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И никакие компании в мире не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны, независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, отметили в МИДе. Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями.

Уляна Букатюк
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