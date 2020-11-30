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Стресс присутствует в жизни каждого человека. В наше время проблема эмоционального стресса возникает в большей степени из-за необходимости обработки огромного объема информации.

Длительные психологические и физические нагрузки приводят к нарушению функционирования отдельных органов. Кроме того, стресс влияет на поведение человека, его работоспособность, взаимоотношения с окружающими и в семье.

Состояние стресса в малых дозах нужны. Это заставляет искать выход из проблемных ситуаций, эффективнее думать, принимать важные решения. При этом хронический стресс может иметь тяжелые последствия.

Хронический стресс и его последствия

Хронический стресс вызывают серьезные жизненные обстоятельства вроде увольнения с работы, болезни или смерти близкого человека. Если раздражитель не исчезает долгое время, стресс усиливается, развивается, вызывая в организме ряд изменений.

Во время стресса дыхательная и сердечно-сосудистая системы начинают работать на износ. Это опасно для людей с астмой, эмфиземой и гипертонией. Активная работа пищеварительной системы может увеличить риск получения диабета II типа. А истощение иммунной системы влияет на увеличение количества вирусных заболеваний.

Возможности организма не безграничны – при сильном стрессовом воздействии он быстро истощается. Это может привести и к более серьезным заболеваниям и даже смерти.

Виктория Степаненко, соосновательница Neuro Implant Clinic:

"Идеальное состояние организма – это баланс и покой. Но в нашей жизни есть много факторов, которые побуждают организм к действию. Это действие и является своего рода стрессом. Проблема в том, что в наше динамичное время, когда мир стремительно меняется, многие люди сталкиваются с переизбытком таких факторов – информационные и физические нагрузки растут с каждым днем, а времени и сил на их выполнение все меньше. Продолжительное пребывание организма под таким давлением приводит к негативным последствиям".

Симптомы хронического стресса:

• раздражительность;

• тревожность;

• депрессия;

• головная боль;

• бессонница.

Стресс не зря называют "тихим убийцей" XXI века. Исследование международной консалтинговой компании Deloitte свидетельствует, что на сегодня в Украине 38% молодых людей в возрасте 25-40 лет (поколение миллениалов) постоянно испытывают тревогу. Украинских миллениалов больше всего волнует политическая нестабильность, военный конфликт, коррупция, преступность и личная безопасность.

Основными причинами стресса и тревоги молодые люди называют: неуверенность в благосостоянии своей семьи – 80%; стабильность финансового положения в будущем – 66%; физическое и ментальное здоровье – 53%. Примечательно, что пандемия коронавируса больше всего повлияла на этот показатель.

Хронический стресс часто связывают с развитием депрессии и гипертонии. Но, как выяснилось, гормоны стресса также снижают активность мозга. Стресс приводит к появлению и усугублению когнитивных нарушений.

По данным исследования ученых из Тринити-колледжа (Дублин), стресс может стать причиной такого заболевания, как болезнь Альцгеймера. Эксперименты на мышах показали, что при стрессе в организме высвобождается гормон кортикотропин-рилизинг-фактор (corticotrophin releasing factor), который увеличивает выработку вредного белка бета-амилода. Именно он провоцирует потерю памяти.

Ученые Университета Умео (Швеция) провели эксперимент и доказали, что мыши, у которых был обнаружен высокий уровень гормона стресса, значительно хуже учились, а также чаще страдали забывчивостью и другими расстройствами памяти.

Хронический стресс также является одной из главных причин болезни Паркинсона. Участок мозга, где производится дофамин, очень энергетически чувствителен, поэтому чрезмерный психоэмоциональный стресс приводит к его быстрому разрушению. Признаки развивающейся болезни Паркинсона могут быть разными. Чаще всего – общая слабость, ощущение замедленности и нарушение выполнения привычных движений, замедленная реакция.

Виктория Степаненко:

"Если у человека есть генетическая предрасположенность к болезни Паркинсона, то продолжительное пребывание в состоянии стресса может ускорить ее развитие. Несмотря на то, что в большей мере "Паркинсон" проявляется у людей старше 60 лет, из-за хронического стресса это время значительно сокращается. Есть случаи, когда это заболевание диагностируют даже у сорокалетних".

Если вы понимаете, что слишком долго пребываете в стрессовом состоянии и у вас появились симптомы нейродегенеративных заболеваний, можно обратиться к одному из древнейших методов их лечения – акупунктуре. Своевременно обратив внимание на симптомы заболевания, его протекание можно существенно облегчить, а в некоторых случаях и полностью вылечиться.

Акупунктура популярна в странах Западной Европы. Там традиционно используют превентивные методы борьбы со стрессом. Одна из причин прибегания к альтернативной медицине – отсутствие побочных эффектов. Это простая и эффективная возможность дать толчок организму для регенерирования, возобновить баланс.

Нейроимплантирование и акупунктура

Центр нейро регенеративной медицины Neuro Implant Clinic использует метод микроимплантирования – перманентную акупунктуру.

Метод открыл и разработал немецкий невропатолог Ульрих Верт в 2001 году. Он одним из первых применил перманентную акупунктуру для лечения болезни Паркинсона.

Доктор Верт провел множество исследований и пришел к выводу, что имплантаты способствуют постоянной выработке веществ, стимулирующих производство дофамина ("гормон счастья") в головном мозге. А дофамин в свою очередь снижает тяжесть протекания болезни и даже способен полностью избавить от симптомов неврологических заболеваний.

В основе метода лежит аурикулотерапия (акупунктура уха). Медицине известно более 330 активных точек в ушной раковине. Воздействуя на эти точки, можно влиять на черное вещество мозга (substantia nigra) для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, синдром беспокойных ног, старческий склероз и другие.

Для этого под кожный покров ушной раковины вживляют мини-имплантаты из титана – "вечные иглы". Они стимулируют активные точки, приводя к регенерации клеток головного мозга. Например, в случае болезни Паркинсона, производство дофамина в области substantia nigra стимулируется за счет постоянного нервного стимула. После имплантации, как правило, наблюдается снижение симптомов ряда неврологических заболеваний.

Виктория Степаненко:

"С точки зрения медицины, приостановить или замедлить процесс развития нейродегенеративных болезней считается огромным успехом. По нашим наблюдениям, у 60% пациентов улучшается состояние и наблюдается снижение симптомов. Один из недавних случаев: бывшему топ-менеджеру строительной компании – 80-летнему пациенту из Аргентины – удалось полностью избавиться от болезни Паркинсона. В 2017 году ему поставили нейроимпланты, через полгода состояние начало улучшаться. Это позволило снизить медикаментозное лечение и через три года ему полностью сняли диагноз".

Процедура лечения

Терапия в центре Neuro Implant Clinic начинается с детального ознакомления с историей болезни. Для получения оптимального результата врач разрабатывает индивидуальный терапевтический план на основе консультации с пациентом.

Виктория Степаненко:

"Цель консультации – сделать индивидуальный план имплантирования. Врач должен учесть все индивидуальные симптомы, эмоциональные моменты, наличие сопутствующих заболеваний".

Процедура проводится под местной анестезией: игла вводится через стерильную упаковку специальным аппаратом, дезинфекция устраняет угрозу заражения. Процесс имплантации происходит практически безболезненно, а заживление ран – через 2-3 дня.

Значительное улучшение состояния пациента может наблюдаться уже непосредственно после процедуры.

Специалисты предупреждают: ни в коем случае не игнорируйте сигналы, которые вам посылает организм.

Виктория Степаненко:

"Упадок сил, апатия, чувство тревоги, когда не слушаются ноги, начинают дрожать руки – это могут быть первые симптомы нейродегенеративного заболевания. Некоторые наши пациенты говорят, что первые симптомы болезни Паркинсона появлялись за два-три года до постановки окончательного диагноза".

Позаботьтесь о себе и своих близких.

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