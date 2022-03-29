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Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 22:30
Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь - Фото
Алексей Арестович

Украина не может своими силами деблокировать Мариуполь, пока основная российская группировка действует севернее города. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.

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"Наши войска не пройдут по степи 120 километров под ударами авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ. Ни одна установка ПВО, которая двигается в колонне, не сможет отразить массированную воздушную атаку. Мы просто похороним резервы, которые есть и могут туда выдвинуться", – сказал Арестович.

По его словам, командир полка "Азов" это отлично понимает.

"Он недавно заявил, что Мариуполь оттягивает силы противника. Это Мариуполь помогает Украине, и это правда. Если бы не Мариуполь, эти силы были бы брошены на другие участки фронта", – добавил Арестович.

Потому с военной точки зрения деблокировать Мариуполь невозможно, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать.

Валерия Давыдова
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война мариуполь Арестович
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