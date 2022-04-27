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Арестович: Враг замедлил наступление, а на некоторых участках не продвигается вообще

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 20:57
Арестович: Враг замедлил наступление, а на некоторых участках не продвигается вообще - Фото
Алексей Арестович (Фото: скриншот ОП/Facebook)

Враг безуспешно пытается выйти на границы Херсонской области. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Благодаря эффективному соединению разведки, авиации и артиллерии ВСУ наносят точные удары по местам группировок противника, его командным пунктам, складам боеприпасов, что эффективно позволяет срывать темпы наступления, замедлять их, а на некоторых участках останавливать", – сказал Арестович. 

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По его словам аналогичная ситуация в направлении Гуляйполя, в сторону Запорожья.  

"Враг заметно замедлил продвижение, а на некоторых участках не продвигается вообще", – уточнил советник ОП. 

Арестович добавил, что главные направления концентрации усилий российских захватчиков -  зона ООС в направлении на Славянск, Краматорск и Мариуполь, где враг безуспешно пытается уничтожить защитников Азовстали.   

"Наша дипломатия, президент Владимир Зеленский, глава Офиса, работают над тем, чтобы международная гуманитарная организация и страны-партнеры заставили Путина освободить наших людей из окружения на Азовстали. Это касается гражданских. Но мы работаем над тем, чтобы эвакуировать и наших военных", – сказал Арестович.

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Роман Брыль
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ВСУ наступление мариуполь азовсталь Алексей Арестович
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