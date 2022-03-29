"Безупречно горят российские танки". Подоляк увиделся с "отцом Байрактара" – фото

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, встретился в Турции с создателем "Байрактаров". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"Российская бронетехника безупречно горит в наших прекрасных полях. И будет гореть дальше. Потому что "Байрактары" идеально решают любые задачи – незаметно, страшно, разрушительно. Всегда буду благодарен автору и отцу супероружия за то, что мы победим", – написал Подоляк и опубликовал фото с генеральным директором Baykar Халуком Байрактаром.

Валерия Давыдова

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