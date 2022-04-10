Бои в Харьковской области. От обстрелов погибли 10 гражданских, самая горячая точка – Изюм

В Харьковской области в результате обстрелов в воскресенье погибли 10 мирных жителей, в том числе один ребенок, пострадали – 11. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Снова артиллерия, снова реактивные системы залпового огня. Пострадали Алексеевка, Песочин, Дергачи и Золочев. Погибли гражданские люди, к сожалению. Самой горячей точкой остается город Изюм, где у наших сил есть успехи. Сегодня ночью там была уничтожена большая колонна техники", – сказал он в эфире единого телемарафона.

По его словам, в области продолжается эвакуация из населенных пунктов возле Изюма, в том числе из Лозовой (оттуда выехали уже 20 000 человек) и Барвенково.

"Если говорить о Харькове, то никаких оснований говорить, что мы начинаем организованную массовую эвакуацию, нет. Наши Вооруженные силы крепко держат оборону Харькова. Мы владеем полностью ситуацией, она контролируема", – сказал Синегубов.

7 апреля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью LIGA.net сказал, что битву за Харьков россияне уже проиграли.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.