UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бои в Харьковской области. От обстрелов погибли 10 гражданских, самая горячая точка – Изюм

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 23:15
Бои в Харьковской области. От обстрелов погибли 10 гражданских, самая горячая точка – Изюм - Фото
Фото: EPA

В Харьковской области в результате обстрелов в воскресенье погибли 10 мирных жителей, в том числе один ребенок, пострадали – 11. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Снова артиллерия, снова реактивные системы залпового огня. Пострадали Алексеевка, Песочин, Дергачи и Золочев. Погибли гражданские люди, к сожалению. Самой горячей точкой остается город Изюм, где у наших сил есть успехи. Сегодня ночью там была уничтожена большая колонна техники", – сказал он в эфире единого телемарафона.

По его словам, в области продолжается эвакуация из населенных пунктов возле Изюма, в том числе из Лозовой (оттуда выехали уже 20 000 человек) и Барвенково.

"Если говорить о Харькове, то никаких оснований говорить, что мы начинаем организованную массовую эвакуацию, нет. Наши Вооруженные силы крепко держат оборону Харькова. Мы владеем полностью ситуацией, она контролируема", – сказал Синегубов.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
харьковская область война с россией олег синегубов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 