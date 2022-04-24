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Более 80% украинских военных возвращаются в строй после лечения ранений – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 16:30
Более 80% украинских военных возвращаются в строй после лечения ранений – Минобороны - Фото
Раненые военнослужащие (Фото - штаб ООС)

После лечения и реабилитации более 80% раненых украинских военнослужащих возвращаются в строй

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона замминистра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.

"Наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй – это больше 80%. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации", – отметила Маляр.

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Что касается обеспечения оружием украинской армии, замминистра отметила, что сейчас все государственные процессы организованы на высоком уровне и есть возможность обеспечивать вооруженные силы всем необходимым.

"Единственное, с чем мы сами не можем справиться, – это помощь с тяжелым вооружением, которое мы ожидаем от западных стран. Все иное по отношению к другим позициям сегодня организовано", – добавила Маляр.

Уляна Букатюк
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военные. раненные ВСУ Анна Маляр
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