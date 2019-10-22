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15 лет назад украинские врачи-офтальмологи, основатели киевского офтальмологического центра "АЙЛАЗ", Оксана Аверьянова и Андрей Ковалёв, привезли в Украину чемодан линз для ночного ношения, о которых в Украине ранее даже не слышали. Подобный рисковый поступок они совершили не впервые – до этого с помощью основателей "АЙЛАЗа" в Украине появились ещё несколько прорывных офтальмологических технологий, которые теперь используются в десятках медучреждениях страны. Впрочем, как призналась в беседе с ЛИГОЙ Оксана Аверьянова, даже для них, опытных врачей и учёных, заинтересованность новой технологией вначале казалась авантюрой. Но технология прижилась, и сегодня ею пользуются тысячи пациентов.

Как это работает?

Спокойной ночи, близорукость

В чемодане, привезенном директором клиники Оксаной Аверьяновой и ведущим хирургом "АЙЛАЗа" Андреем Ковалёвым, аккуратно лежали сотни жёстких линз Paragon, с помощью которых планировалось останавливать прогрессирующую близорукость у детей. После бесед с разработчиками, экскурсии на производство линз и ряда тренингов, менеджеры "АЙЛАЗа" не устояли – такое чудо должно было появиться в Украине. Однако скепсис коллег несколько пугал. «Я позвонила оппоненту по диссертации и спросила его мнение. На тот момент он не знал, что это, отнёсся к этому очень критично. Вообще сказал, что такого не бывает. И вот на этой счастливой ноте мы начали нашу работу», - с улыбкой вспоминает Аверьянова.

В мире методика лечения с помощью ночных линз (ортокератология) появилась в 2002 году. И уже спустя два года жёсткие ночные линзы появились в Украине. «Изначально этот метод нас просто заинтересовал как альтернатива лазерной коррекции. Мы выходили на рынок, и думали, как к себе привлечь пациентов», - вспоминает Андрей Ковалёв. – «Многие люди, устав от очков, ещё не готовы к лазерной коррекции. Линзы, которые корригируют зрение во время сна, показались нам интересной альтернативой!».

И врачи не ошиблись. Вначале линзы использовали так, как и задумывали: в качестве нехирургической альтернативы лечения близорукости. Но очень скоро стало известно, что эти линзы останавливают прогрессию близорукости у детей. «Начался мировой бум: в 2006 году провели несколько мировых исследований, в результате которых было доказано, что эти линзы в эпоху эпидемии близорукости могут стать решением вопроса», - рассказывает Оксана Аверьянова.

Испытать методику врачи "АЙЛАЗа" решили на себе. «Я была первым пациентом. И по форме роговицы я оказалась плохим кандидатом – у нас не получилось», - признаётся Оксана Аверьянова. Затем линзы подбирали дочери и её подруге. И довольно скоро в клинику пришёл первый незнакомый пациент. «Это была девочка 11-12 лет, её родители сразу же согласились на ортокератологические линзы. Методика такова, что пациент надевает линзы на ночь, и после первой ночи утром он приходит в клинику, чтобы мы посмотрели на оптический результат и реакцию роговицы. И когда девочка сняла линзы, у неё было 100% зрение. Конечно такой результат вдохновил нас», - делится Ковалёв.

Ночные линзы в массы

Сегодня ортокератологические линзы, используемые во время сна, позволяют тысячам пациентов по всей стране ходить без линз и очков в течение всего дня со 100% зрением. Только детей в "АЙЛАЗе" наблюдается 8000, и для многих из них именно этот метод стал возможностью хорошо видеть, не обременяя себя «велосипедом на носу» или мягкими контактными линзами.

Специалисты "АЙЛАЗа" обучили новой методике 56 клиник, а Paragon в 2017-м году сертифицировали "АЙЛАЗ" как научно-медицинский центр по обучению врачей.

Воспользоваться этой методикой может практически каждый, тем более, что в эпоху технологий близорукость знакома многим. Это хорошая альтернатива для спортсменов, шахтёров, людей экстремальных профессий, для которых важно быть независимыми от средств коррекции в течение дня. Ночные линзы значительно уменьшают зависимость от средств коррекции. Конечно, как любая контактная методика, ночные линзы требуют соблюдения гигиены. Сегодня мировая статистика свидетельствует, что именно такие линзы имеют минимальную частоту осложнений, среди всех видов линз.

Это тем более важно, что линзы часто назначаются детям.

Стоимость одной линзы – 4000 гривен, и использовать её можно в течение одного года. Сумма немаленькая, но, говорят врачи, сейчас мягкие линзы дорожают, и ортокератологические в итоге получаются даже дешевле из расчёта на год.

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