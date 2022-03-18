Чиновник из Иркутска случайно признал: армия РФ воюет на Донбассе с 2014 года. В некрологе

Мэр Иркутского района Леонид Фролов сообщил, что российская армия ведет военные действия на Донбассе с 2014 года. И что в феврале солдаты РФ тоже знали, что едут воевать именно в Украину.

Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте" в некрологе о погибшем в Украине военном из иркутской деревни Худякова Валерии Березовском. Позднее пост был отредактирован, сообщает российская служба Радио Свобода.

Тем самым мэр Иркутского района признал, что российская армия с 2014 года ведет военные действия в Украине. По официальной версии властей, российских военных в 2014 году на территории Донбасса не было.

Кроме того, из сообщения Фролова следует, что уже 21 февраля некоторые российские солдаты знали, что едут в Украину, хотя власти в это время отрицали планы военного вторжения в Украину.

Уляна Букатюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.