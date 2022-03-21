Дания предложила запретить российским судам заходить в порты стран ЕС

Министр иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофод предложил запретить российским судам заходить в порты Европейского Союза. Об этом он сказал перед началом встреч Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов Евросоюза.

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По словам, главы внешнеполитического ведомства, важно продолжать вводить санкции, в том числе против президента России Владимира Путина, российских олигархов, экономики страны в целом, а также российской военной машины.

"Мы с датской стороны также поддержали бы, вероятно, наиболее строгие санкции, о которых мы можем договориться, в том числе относительно доступа к морским портам, в отношении российских и белорусских перевозок по суше, но также мы готовы изучить и другие типы санкций", – подчеркнул Кофод.

О намерении закрыть морские порты для россиян также заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс, эта инициатива уже готовится правительством страны.

"Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решение в правительстве", – подчеркнул Линкайтс.

13 марта заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что уровень европейских санкций против России недостаточен. По его словам, одной из ограничительных мер, на которые рассчитывает Украина, должно стать закрытие портов всех государств-членов ЕС на прием судов с российскими товарами.

Станислав Погорилов

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