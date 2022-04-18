ГБР расследует отмывание денег российским генералом в Украине через бизнес-партнера Кивы

ГБР обнаружило в Украине имущество российского генерал-майора, которое использовалось для отмывания денег. Это недвижимость, оформленная на родственников генерала, которые по совместительству оказались бизнес-партнерами госпредателя и бывшего депутата Ильи Кивы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Как сообщается, активы принадлежали российскому генерал-майору, начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерию Капашину.

Среди обнаруженного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д. По данным ГБР, сделки осуществлялись через цепочку подконтрольных коммерческих структур под видом законной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, ГБР планирует меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Валерия Давыдова

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