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13.06.2019, 12:14

Дело Межигорья: Ющенко обвинил следователя в конфликте интересов

Дело Межигорья: Ющенко обвинил следователя в конфликте интересов - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Третий президент заявил, что у следователя ГПУ, который объявил ему о подозрении, - конфликт интересов из-за дяди-политика

Третий президент Украины Виктор Ющенко, которому объявили о подозрении в рамках дела о выводе Межигорья из государственной собственности, заявил о конфликте интересов у следователя Генпрокуратуры Александра Смитюха. Об этом он написал в своем Facebook, прикрепив фото заявления, которое направил в ГПУ.

"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не уведомил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - заявил Ющенко.

По его словам, Смитюх – племянник Григория Смитюха, украинского политика, члена Партии регионов, который при втором президенте Леониде Кучме был замглавы Госуправления делами.

В то время Смитюху-старшему выдали ордер на квартиру в Киеве, а после смены власти, при Ющенко, ордер на квартиру аннулировали. Дальше насчет этой квартиры был суд. Ориентировочная рыночная ее стоимость – около 940000 долларов, заявил третий президент.

По его словам, наличие родственных связей, спорных правовых отношений из-за квартиры "свидетельствуют о наличии реального конфликта интересов в уголовном производстве против Ющенко Виктора Андреевича".

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6 июня Ющенко объявили о подозрении по делу о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности в 2007 году.

Третий президент отвергает обвинения ГПУ в содействии по завладению Виктором Януковичем резиденцией Межигорье.  

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Теги: генпрокуратура, конфликт интересов, межигорье, виктор ющенко
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