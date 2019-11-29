Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Детскому миру 60 лет. 9 фактов о главном детском магазине страныp

Детскому миру 60 лет. 9 фактов о главном детском магазине страны - Фото
29.11.2019, 09:00

Неудивительно, если вы не знали о некоторых фактах

На правах рекламы

1. Адрес

«Детский мир» работал в трех разных местах Киева. Первый магазин открылся в 1959 году на Крещатике, 28, напротив Бессарабского рынка. Магазин был площадью 875 м², располагался на 2 этажах и имел 7 секций товаров для детей. В первом магазине работало 147 сотрудников. В 1963 году городские власти передали «Детскому миру» помещения в Пассаже на Крещатике, 15. По нынешнему адресу - Малышко, 3 - магазин работает с 1987 года. Всего же на 1972 год, вместе с филиалами, «Детский мир» работал по 17 адресам.


2. Логотип

Логотип «Детского мира» - классическая детская игрушка - лошадка-качалка.

3. Здание

Здание ТЦ «Детский мир» выполнено в виде огромной золотой подарочной коробки из алюминиевых солнцезащитных конструкций на фасадах. Также здание напоминает пчелиные соты, символизируя аппетитное место, куда стремятся попасть за вкусностями дети. 

4. Масштаб

ТЦ «Детский мир» - это самый большой в Украине магазин детских товаров. Это пятиэтажный торговый центр площадью 20 000 м² счастья и радости. 

5. Не только магазин

ТЦ «Детский мир» - более чем магазин, это детское пространство. Здесь происходят детские праздники и есть аттракционы, работает океанариум «Морская сказка».

6. Ассортимент

В ТЦ «Детский мир» 15000 наименований игрушек, 10000 наименований обуви, одежды и чулочно-носочного  ассортимента. 

7. Благотворительность и ответственность

Магазин регулярно поддерживает детей в детских домах, пенсионеров, малообеспеченных и ветеранов. За последние 10 лет на благотворительность выделили 3,5 млн грн. Также ТЦ «Детский мир» регулярно платит налоги. В 2018 году сумма составляла 18,9 млн. грн. 

8. День защиты детей

Ежегодно 1 июня ТЦ «Детский мир» организовывает праздник ко Дню защиты детей. Универмаг приглашает детей из детских домов и школ-интернатов, устраивает бесплатные шоу-программы с животными и аниматорами, проводит музыкальные и спортивные мероприятия. Кроме этого, магазин дарит всем детям из многодетных семей дисконтную карту на 10% на покупку любых детских товаров. 

9. Три путевки в Буковель

К своему 60-летию «Детский мир» дарит семейные путевки на три человека на  горнолыжный курорт «Буковель» и 2 детских комплекта для сноубордического и лыжного снаряжения. Для участия в праздничной акции покупайте до конца ноября любые товары на 1000 грн в ТЦ «Детский мир». Победителей определят 2 декабря. Детали акции - на странице в Facebook. 

Спасибо за 60 лет с нами!

«Детский мир» - забота, проверенная поколениями !!!    

 

Напишите нам
Детский мир
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 