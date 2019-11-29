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1. Адрес

«Детский мир» работал в трех разных местах Киева. Первый магазин открылся в 1959 году на Крещатике, 28, напротив Бессарабского рынка. Магазин был площадью 875 м², располагался на 2 этажах и имел 7 секций товаров для детей. В первом магазине работало 147 сотрудников. В 1963 году городские власти передали «Детскому миру» помещения в Пассаже на Крещатике, 15. По нынешнему адресу - Малышко, 3 - магазин работает с 1987 года. Всего же на 1972 год, вместе с филиалами, «Детский мир» работал по 17 адресам.



2. Логотип

Логотип «Детского мира» - классическая детская игрушка - лошадка-качалка.

3. Здание

Здание ТЦ «Детский мир» выполнено в виде огромной золотой подарочной коробки из алюминиевых солнцезащитных конструкций на фасадах. Также здание напоминает пчелиные соты, символизируя аппетитное место, куда стремятся попасть за вкусностями дети.

4. Масштаб

ТЦ «Детский мир» - это самый большой в Украине магазин детских товаров. Это пятиэтажный торговый центр площадью 20 000 м² счастья и радости.

5. Не только магазин

ТЦ «Детский мир» - более чем магазин, это детское пространство. Здесь происходят детские праздники и есть аттракционы, работает океанариум «Морская сказка».

6. Ассортимент

В ТЦ «Детский мир» 15000 наименований игрушек, 10000 наименований обуви, одежды и чулочно-носочного ассортимента.

7. Благотворительность и ответственность

Магазин регулярно поддерживает детей в детских домах, пенсионеров, малообеспеченных и ветеранов. За последние 10 лет на благотворительность выделили 3,5 млн грн. Также ТЦ «Детский мир» регулярно платит налоги. В 2018 году сумма составляла 18,9 млн. грн.

8. День защиты детей

Ежегодно 1 июня ТЦ «Детский мир» организовывает праздник ко Дню защиты детей. Универмаг приглашает детей из детских домов и школ-интернатов, устраивает бесплатные шоу-программы с животными и аниматорами, проводит музыкальные и спортивные мероприятия. Кроме этого, магазин дарит всем детям из многодетных семей дисконтную карту на 10% на покупку любых детских товаров.

9. Три путевки в Буковель

К своему 60-летию «Детский мир» дарит семейные путевки на три человека на горнолыжный курорт «Буковель» и 2 детских комплекта для сноубордического и лыжного снаряжения. Для участия в праздничной акции покупайте до конца ноября любые товары на 1000 грн в ТЦ «Детский мир». Победителей определят 2 декабря. Детали акции - на странице в Facebook.

Спасибо за 60 лет с нами!

«Детский мир» - забота, проверенная поколениями !!!