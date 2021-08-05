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ДІЛА внедрила новый тест на определение мутаций коронавируса SARS-CoV-2 P

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 10:20
ДІЛА внедрила новый тест на определение мутаций коронавируса SARS-CoV-2 - Фото

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В июле медицинская лаборатория ДІЛА начала проводить исследование, направленное на выявление мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Благодаря новому тесту клиенты лаборатории могут не только определить наличие или отсутствие инфицирования, но и идентифицировать вариант вируса. Новый тест Коронавирус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЦР-качественный, (мутации) направлен на выявление 6-ти наиболее распространенных мутаций коронавируса SARS-CoV-2: южноафриканского, бразильского, британского (2 варианта), индийского (Дельта), варианта США, японско-бразильского.

С начала запуска теста в лаборатории пока преимущественно выявляют британский вариант мутации коронавируса. В целом за первую половину 2021 года медицинская лаборатория ДІЛА провела более 285 тыс. ПЦР-тестов по выявлению вируса SARS-CoV-2.

"С июля мы внедрили новое исследование "ПЦР-мутации", начали определять 6 мутировавших штаммов вируса SARS-CoV-2 и вести собственную статистику. Пока рано говорить о превалировании того или иного штамма, но мы уверены, что наш новый тест на COVID-19 будет максимально полезен врачам и поможет пациентам, которые перенесли COVID-19 или вакцинировались. Зная штамм вируса SARS-CoV-2, можно спрогнозировать течение и возможные последствия болезни, принять профилактические меры для предотвращения опасных осложнений", — констатирует Ирина Сидорова, медицинский директор МЛ ДІЛА.

Также в лаборатории по-прежнему можно пройти другие ПЦР-тесты на COVID-19: срочный FTDTM и стандартный, которые выявляют все известные мутации коронавируса без определения штаммов.

Однако внедрение нового исследования в клиническую практику позволит предотвратить распространение мутировавших штаммов SARS-CoV-2 среди населения Украины. Как следствие — это поможет стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, а главное — сохранению человеческих жизней и улучшению здоровья нации.

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діла SARS-CoV-2
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