Дистанционное образование показало многим родителям преимущества дистанционной формы обучения

На правах спонсорства

Дистанционное образовательное учреждение для учащихся 5-11 классов «Атмосферна школа» – это новая возможность для детей получить практические знания по украинской школьной программе без прямого пребывания в стенах школы.

Цифровизация общества, мультизадачная жизнь в ускоренном темпе, переменчивые и динамичные процессы – это факторы, которые описывают нынешний мир и могут быть решающими в принятии всех жизненных решений, в том числе в вопросах образования.

Несмотря на спорность во многих технических моментах, дистанционное образование, введенное этой весной, показало многим родителям некоторые преимущества дистанционной формы обучения:

свобода получать знания независимо от места и расписания (времени);

экономия времени на дорогу до школы;

возможность повторного просмотра материалов (не надо переспрашивать, а видеоурок с объяснением можно просто поставить на паузу);

безопасность (защита здоровья от заболеваний, отсутствие случаев буллинга и т.д.).

Кроме преимуществ, некоторые родители отметили отсутствие живого общения и лабораторного инструментария под рукой для изучения естественных дисциплин.

В «Атмосферной школе» есть решение этих вопросов, ведь это единственная среди дистанционных школ, которая работает в соответствии с требованиями очной школы, а все лабораторные работы проводят практики-энтузиасты с научными степенями. В частности, одним из преподавателей школы является Глеб Репич – кандидат химических наук, который участвовал в научных программах в Швеции, Польше и Германии, а также работал несколько лет на телевидении. Его наглядные и подробные объяснения позволяют учащимся понять, как происходят те или иные химические процессы, без риска для здоровья и необходимости делать все самим.

«Слово "образование" в первую очередь должно отождествляться со словом "качество". Одна из сегодняшних проблем образования заключается в том, что большинство дистанционных школ просто проталкивают ученика дальше ради аттестата. Конечно, о получении качественных, необходимых и практических знаний в таком случае не может идти речи. Наша школа дает полноценные наглядные объяснения с возможностью затем применять некоторые знания на практике: в жизни и быту», – говорит Глеб.

Школа рассчитана на учащихся 5-11 классов, которые имеют доступ к 25 000 авторских учебных материалов и более чем 400 лицензионных е-учебников. Также есть возможность пройти отдельно выбранный предмет из школьной программы в виде спецкурса и получить официальный сертификат.

«Цель "Атмосферной школы" – сформировать такую среду, где взаимодействуют родители, дети и, собственно, школа, которая мотивирует и поощряет ребенка получать знания, гарантируя родителям постоянное информирование о его успехах. Школа приучает ученика к самодисциплине и возможности чередовать обучение со спортом, хобби и общением с друзьями», – отмечает Татьяна Серебрянская, директор школы.

Познакомиться с тем, как устроено обучение в «Атмосферной школе», может каждый желающий с помощью демо-доступа.

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