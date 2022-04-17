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Донбасс. ВСУ отбили 12 атак оккупантов. Уничтожили два вертолета и много техники

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 22:40
Донбасс. ВСУ отбили 12 атак оккупантов. Уничтожили два вертолета и много техники - Фото
Фото: Операция объединенных сил/Facebook

За текущие сутки военнослужащие Операции объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает штаб ООС.  

Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника. 

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". 

Всего в течение текущей недели военнослужащие Объединенных сил отразили 58 вражеских атак.

Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракеты противника. 

  • 16 апреля украинские защитники на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.

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Роман Брыль
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Донбасс cводка оос вертолеты ми-24 российские оккупанты
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