Донбасс. ВСУ отбили 12 атак оккупантов. Уничтожили два вертолета и много техники

За текущие сутки военнослужащие Операции объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает штаб ООС.

Украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Всего в течение текущей недели военнослужащие Объединенных сил отразили 58 вражеских атак.

Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракеты противника.

16 апреля украинские защитники на Донбассе отбили 10 атак российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.

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Роман Брыль

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