На правах рекламы
В современном мире стремительно меняются кумиры и тренды. Неизменным остается одно — желание стать владельцем качественной вещи, вещи с историей. Такой, как ежедневник Brunnen. Немецкой компании уже больше 100 лет.
Как всё начиналось?
150 лет назад в городе Хайльбронн молодой коммерсант Андреас Шнайдер пришел работать в компанию «Густав Циглер». Вскоре он стал её совладельцем вместе с Юлиусом Байером. Предприятие переименовали на «Байер и Шнайдер» (Baier&Schneider). Дела стремительно пошли в гору. В 1893 году был создан первый торговый знак — изображение источника с буквой «Н» в правом верхнем углу, в честь святого источника города Хайльброн.
Торговый знак менялся с годами, но и сегодня вы его увидите на всех ежедневниках Brunnen, рядом со знаком «Made in Germany». Под этим знаком продукция становилась все более известной, как будто и правда, открылся источник вдохновения и сил. А в 1903 году была зарегистрирована торговая марка BRUNNEN. («Brunnen» с немецкого — «фонтан»).
Но полоса успеха сменилась чередой испытаний: Первая мировая, инфляция и полное разрушение во время Второй мировой войны. Несмотря на все трудности, Brunnen прочно укрепился на рынке качественной канцелярской продукции. Секрет в том, что дело передавалось от отца к сыну. Сегодня генеральный директор компании — Матиас Шнайдер. Наследник того самого Шнайдера, с которого мы начали рассказ.
Brunnen XXI века это:
Это делает ежедневник Brunnen прекрасным помощником по планированию и тайм-менеджменту во всем мире.
Популярные модели Brunnen
1. Ежедневники Стандарт
2. Бюро
3. Смарт
Еженедельник и блокнот в одной модели. Дополнен эластичной резинкой и петлей для ручки. Для динамичных людей со стремительным темпом жизни: встречи, переговоры, конференции, поездки и перелеты. И «Смарт». Чтобы всё успеть и ничего не забыть.
Ежедневники и еженедельники Brunnen — это отличные корпоративные подарки с возможностью тиснения логотипа компании.
Да, сегодня мы все пользуемся гаджетами. Планируем, записываем, ставим напоминания. И в этом цифровом мире Brunnen остается универсальным хранилищем данных и надежным планировщиком. В нем можно писать, чертить схемы или просто рисовать вензеля, разгружая мозг. Все успешные люди ведут записи именно в ежедневниках. От Уоррена Баффета и Ричарда Брэнсона до королевы Елизаветы и Анны Винтур.
Запланируйте свой успех с Brunnen!