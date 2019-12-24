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Ежедневники Brunnen: немецкое качество и больше 100 лет историиp

Ежедневники Brunnen: немецкое качество и больше 100 лет истории - Фото
Ежедневники и еженедельники Brunnen
24.12.2019, 09:00

Ежедневники и еженедельники Brunnen — это отличные корпоративные подарки

На правах рекламы

В современном мире стремительно меняются кумиры и тренды. Неизменным остается одно — желание стать владельцем качественной вещи, вещи с историей. Такой, как ежедневник Brunnen. Немецкой компании уже больше 100 лет.

Как всё начиналось?

150 лет назад в городе Хайльбронн молодой коммерсант Андреас Шнайдер пришел работать в компанию «Густав Циглер». Вскоре он стал её совладельцем вместе с Юлиусом Байером. Предприятие переименовали на «Байер и Шнайдер» (Baier&Schneider). Дела стремительно пошли в гору. В 1893 году был создан первый торговый знак — изображение источника с буквой «Н» в правом верхнем углу, в честь святого источника города Хайльброн.

Торговый знак менялся с годами, но и сегодня вы его увидите на всех ежедневниках Brunnen, рядом со знаком «Made in Germany». Под этим знаком продукция становилась все более известной, как будто и правда, открылся источник вдохновения и сил. А в 1903 году была зарегистрирована торговая марка BRUNNEN. («Brunnen» с немецкого — «фонтан»).

Но полоса успеха сменилась чередой испытаний: Первая мировая, инфляция и полное разрушение во время Второй мировой войны. Несмотря на все трудности, Brunnen прочно укрепился на рынке качественной канцелярской продукции. Секрет в том, что дело передавалось от отца к сыну. Сегодня генеральный директор компании — Матиас Шнайдер. Наследник того самого Шнайдера, с которого мы начали рассказ.

Brunnen XXI века это:

  • Производство в Германии, европейские стандарты качества и экологичность.
  • Немецкий минимализм, классическая практичность и коллаборации с известными дизайнерами.
  • Внимание к деталям, стиль, функциональность, разнообразие моделей.

Это делает ежедневник Brunnen прекрасным помощником по планированию и тайм-менеджменту во всем мире.

Популярные модели Brunnen

1. Ежедневники Стандарт

  • Это классические ежедневники формата “день на странице” с разбивкой по часам, что позволяет максимально продуктивно планировать день.
  • Новая коллекция ВВН от дизайнера Кендры Дэнди пользуется популярностью у мастеров бьюти-сферы и девушек, которые следят за трендами.
  • Современная классика — это ежедневники «Стандарт» в обложках Miradur с богатой палитрой цветов.
  • Обложки Torino невероятно мягкие на ощупь, а серия Torino Trend с фактурным тиснением на пудровой, лавандовой и нежно-голубой обложке уверенно вышла в ТОП продаж.
  • «Стандарт» в эксклюзивной алюминиевой обложке Aluminium и ежедневники в обложках из натуральной итальянской кожи LaFontaine выбирают в качестве статусных подарков деловым партнерам, руководителям и самым близким. 

2. Бюро

  • Атрибут делового стиля, верный помощник на рабочем столе руководителя — это датированный еженедельник «Бюро».
  • Три варианта обложки: Miradur, Torino и Soft, сдержанные цвета.
  • Колондированная бумага, плотностью 100 г/м2, по которой легко скользит и шариковая, и перьевая ручка.
  • Продуманный функционал для эффективного планирования и достижения целей.

3. Смарт

Еженедельник и блокнот в одной модели. Дополнен эластичной резинкой и петлей для ручки. Для динамичных людей со стремительным темпом жизни: встречи, переговоры, конференции, поездки и перелеты. И «Смарт». Чтобы всё успеть и ничего не забыть.

Ежедневники и еженедельники Brunnen  — это отличные корпоративные подарки с возможностью тиснения логотипа компании. 

Да, сегодня мы все пользуемся гаджетами. Планируем, записываем, ставим напоминания. И в этом цифровом мире Brunnen остается универсальным хранилищем данных и надежным планировщиком. В нем можно писать, чертить схемы или просто рисовать вензеля, разгружая мозг. Все успешные люди ведут записи именно в ежедневниках. От Уоррена Баффета и Ричарда Брэнсона до королевы Елизаветы и Анны Винтур.

Запланируйте свой успех с Brunnen!

 

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Brunnen еженедельники
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