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ЕС продлил без исключений индивидуальные санкции против России на полгода

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:54
ЕС продлил без исключений индивидуальные санкции против России на полгода - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза в понедельник, 13 марта, решил продлить на шесть месяцев – до 15 сентября 2023 года – индивидуальные санкции против России. На сайте Совета сообщается, что решение касается 1473 физических лиц, а также 205 компаний и организаций, то есть из-под санкций никого не вывели.

Европейские индивидуальные меры предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставления денег или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из черного списка.

"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Евросоюз.

Андрій Водяний
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евросоюз санкции против рф
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