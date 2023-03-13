ЕС продлил без исключений индивидуальные санкции против России на полгода

Совет Европейского Союза в понедельник, 13 марта, решил продлить на шесть месяцев – до 15 сентября 2023 года – индивидуальные санкции против России. На сайте Совета сообщается, что решение касается 1473 физических лиц, а также 205 компаний и организаций, то есть из-под санкций никого не вывели.

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Европейские индивидуальные меры предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставления денег или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из черного списка.



"Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну. Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Евросоюз.

В январе 2023 года стало известно, что правительство Венгрии добивалось снятия санкций с семи российских олигархов и двух их родственников: Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой, Петра Авена, Михаила Фридмана, Виктора Рашникова, Дмитрия Мазепина и его сына, бывшего пилота Формулы 1 Никиты Мазепина, Григория Березкина и Вячеслава Моше Кантора.

По неофициальным данным, Фридман и Авен собираются продать Альфа-банк, чтобы с них сняли санкции.

Андрій Водяний

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