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Еще один предатель: руководителя Николаевской окружной прокуратуры задержала СБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 15:18
Еще один предатель: руководителя Николаевской окружной прокуратуры задержала СБУ - Фото
Николаев, фото - ГСЧС

СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене, чиновник задержан. Об этом сообщили представитель Службы безопасности Артем Дехтяренко, а также Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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"У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя", – отмечает Дехтяренко в обращении.

В СБУ не раскрывают официально имя подозреваемого, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сказал, что речь идет о главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе.

По имеющимся данным, он передавал информацию о:
– оперативной обстановке в Николаеве и области;
– погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания;
– результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области.

Как уточняет генпрокурор, в обмен на эти данные предатель надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае российской оккупации региона.

Чтобы задокументировать предателя, СБУ провела спецоперацию: через подставное лицо передало ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ. Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ.

В результате обысков у фигуранта изъята техника с доказательствами его незаконной деятельности.

"Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах. Мы обо всех вас знаем. Перекрашивающихся и переобуваемых на лету ждет высшая мера наказания. "Русский мир" не спасет", – подчеркнула генеральный прокурор.

Валерия Давыдова
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