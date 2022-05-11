FIFA 23 станет последней в серии. Electronic Arts и ФИФА прекращают сотрудничество

Компания Electronic Arts сообщила о прекращении сотрудничества с ФИФА. Футбольный симулятор FIFA 23 в этом году станет последней игрой в серии. Об этом сообщается на официальном сайте EA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разработчик продолжит выпускать игру под новым названием EA Sports FC.

Большинство известных мировых клубов и звезд по-прежнему будут доступны для игры благодаря отдельным лицензионным соглашениям с командами и лигами.

По информации New York Times, ФИФА ежегодно получала от Electronic Arts $150 млн, но хотела вдвое больше. После очередного раунда неудачных переговоров стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Electronic Arts выпускала компьютерные игры под брендом FIFA с 1993 года. За последние двадцать лет игра принесла разработчикам более 20 млрд долларов.

ФИФА собирается найти другого разработчика для футбольного симулятора под своим брендом.

В марте 2022 года Electronic Arts отказалась от продажи своих игр в России и Беларуси до окончания войны в Украине

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.