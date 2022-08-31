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ГБР задержало заместителя начальника тернопольской налоговой – Гетманцев

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 10:17
ГБР задержало заместителя начальника тернопольской налоговой – Гетманцев - Фото
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало по подозрению во взяточничестве одного из заместителей начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, налоговик якобы брал взятки за незаконный вывод предприятия из категории рисковых.

Рисковые предприятия находятся под усиленным мониторингом Государственной налоговой службы. В 2020 году в ГНС говорили, что такой статус имеют около 10% из 270 000 украинских плательщиков НДС.

"Понятно, что преступление не могло совершаться без ведома руководства области. Требую от руководства ГНС немедленной кадровой перезагрузки всего руководящего состава ГНС области. Система должна мгновенно очищаться от мародерствующих во время войны подонков", — заявил Гетманцев.

Тернопольское управление налоговой службы возглавляет Михаил Яцына, у которого есть три заместителя: Петр Якимчук, Сергей Бабий, Мария Мельник.

Андрей Водяный
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тернопольская область налоговая
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