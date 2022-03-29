Генпрокурор – депутатам ОПЗЖ: Не думайте, что вашей деятельностью никто не интересуется
29.03.2022, 20:32
Ирина Венедиктова, фото - Офис Генпрокурора
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к депутатам ОПЗЖ и призвала их не считать, что их деятельностью никто не интересуется.
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"Мы расследуем достаточное количество дел, в рамках которых изучаются вопросы прямого или косвенного участия в подготовке военных действий против Украины, имущественные вопросы", – написала Венедиктова на своей странице Facebook.
Венедиктова отмечает, что видит, как многие резко и неожиданно поменяли риторику и превратились в "настоящих украинских казаков", и подчеркивает, что среди них есть те, кто был вынужден "прикрыть рот" из-за провала плана по захвату Украины.
"Таких мы тоже знаем и не простим. Патриотизм не начинается в момент пересечения украинской границы с сумками, набитыми деньгами в одном салоне с теми, кто должен быть на передовой", – написала Генпрокурор.
В частности, Венедиктова сообщила, что подписала очередное подозрение экснардепу Илье Киве и подчеркнула, что прокуроры сейчас пытаются задержать его.
Венедиктова отмечает, что видит, как многие резко и неожиданно поменяли риторику и превратились в "настоящих украинских казаков", и подчеркивает, что среди них есть те, кто был вынужден "прикрыть рот" из-за провала плана по захвату Украины.
"Таких мы тоже знаем и не простим. Патриотизм не начинается в момент пересечения украинской границы с сумками, набитыми деньгами в одном салоне с теми, кто должен быть на передовой", – написала Генпрокурор.
В частности, Венедиктова сообщила, что подписала очередное подозрение экснардепу Илье Киве и подчеркнула, что прокуроры сейчас пытаются задержать его.
- 15 марта Илью Киву лишили депутатского мандата. До этого Офис генпрокурора объявил ему о подозрении в госизмене и объявил в розыск.
- 26 февраля Григорий и Игорь Суркисы выехали из Украины и вывезли наличными $17,6 млн.
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