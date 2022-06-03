Группа Metallica собрала $1 млн для Украины

Американская рок-группа Metallica собрала $1 млн для World Central Kitchen (WCK) и их инициативе #ChefsForUkraine по бесплатной раздаче обедов и продуктовых наборов для людей, покинувших Украину из-за военной агрессии России. Об это сообщается в пресс-релизе группы.

Изначально, Metallica поставила цель собрать $500 000 для Украины и призвала своих фанатов делать пожертвования.

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Фан-клубы Metallica собрали в общей сложности $60 000. Наибольший взнос сделали фаны с никнеймом MASSter of Puppets, пожертвовавший $21 150, и OVERKILL.PL с донатом в $1236.

"Эта война с Украиной заставила нас чувствовать себя беспомощными и опустошенными из-за людей, покидающих свои дома. Наблюдая за работой WCK в Восточной Европе, мы можем видеть влияние нашего сбора", – говорится в заявлении группы.

На деньги, собранные Metallica, WCK раздала более 31 млн обедов в более чем 230 городах Восточной Европы.

"Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы так благодарны невероятной семье Metallica за поддержку наших усилий", – прокомментировал Нейт Мук, генеральный директор WCK.

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Роман Брыль

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