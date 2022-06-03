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Группа Metallica собрала $1 млн для Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 21:43
Группа Metallica собрала $1 млн для Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Американская рок-группа Metallica собрала $1 млн для World Central Kitchen (WCK) и их инициативе #ChefsForUkraine по бесплатной раздаче обедов и продуктовых наборов для людей, покинувших Украину из-за военной агрессии России. Об это сообщается в пресс-релизе группы. 

Изначально, Metallica поставила цель собрать $500 000 для Украины и призвала своих фанатов делать пожертвования. 

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Фан-клубы Metallica собрали в общей сложности $60 000. Наибольший взнос сделали фаны с никнеймом  MASSter of Puppets, пожертвовавший $21 150, и OVERKILL.PL с донатом в  $1236. 

"Эта война с Украиной заставила нас чувствовать себя беспомощными и опустошенными из-за людей, покидающих свои дома. Наблюдая за работой WCK в Восточной Европе, мы можем видеть влияние нашего сбора", – говорится в заявлении группы. 

На деньги, собранные Metallica, WCK раздала более 31 млн обедов в более чем 230 городах Восточной Европы.   

"Прошло чуть более трех месяцев с тех пор, как WCK впервые начала поддерживать людей, перемещенных внутри и за пределами Украины, раздавая обеды и продуктовые наборы семьям по всему региону. Мы так благодарны невероятной семье Metallica за поддержку наших усилий", – прокомментировал Нейт Мук, генеральный директор WCK. 

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Роман Брыль
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беженцы помощь Украине Metallica пожертвования World Central Kitchen бесплатные обеды продуктовый набор
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