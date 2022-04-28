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Харьковская область под обстрелами, девять человек пострадали

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 11:47
Харьковская область под обстрелами, девять человек пострадали - Фото
Разрушены вузы Харьковской области (Иллюстративное фото, Олег Синегубов)

Россияне продолжают наносить удары по жилым районам Харькова и области, сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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За минувшие сутки российские войска произвели 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. От огня оккупантов пострадали Индустриальный, Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. В области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.

Как сообщает Синегубов, противник применял РСЗО, минометы 122 мм, ствольную артиллерию.

В результате обстрелов россиян за сутки по области восемь человек ранены, один человек погиб.

В настоящее время активные бои продолжаются в Изюме. Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Андреевка — Большая Камышеваха.

Валерия Давыдова
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