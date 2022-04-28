Херсонский коллаборант заявил, что на оккупированной территории не планируют референдум
28.04.2022, 09:28
Херсонская область (Фото - Facebook)
Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что проведение референдумов на оккупированной территории не планируется, сообщает российское РИА Новости.
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Стремоусов назначен оккупационным режимом заместителем главы "военно-гражданской администрации региона" в Херсонской области.
В комментарии пропагандистскому изданию он назвал сообщение о запланированном референдуме "фейками" и заявил, что сейчас главная задача – восстановление экономики региона.
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