UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсонский коллаборант заявил, что на оккупированной территории не планируют референдум

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 09:28
Херсонский коллаборант заявил, что на оккупированной территории не планируют референдум - Фото
Херсонская область (Фото - Facebook)

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что проведение референдумов на оккупированной территории не планируется, сообщает российское РИА Новости.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Стремоусов назначен оккупационным режимом заместителем главы "военно-гражданской администрации региона" в Херсонской области.

В комментарии пропагандистскому изданию он назвал сообщение о запланированном референдуме "фейками" и заявил, что сейчас главная задача – восстановление экономики региона.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 