Хорошие новости! Фитнес-клубы Sport Life возобновляют работу

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Уже открыт крупнейший фитнес-клуб Западной Украины в СТРЦ "Спартак" во Львове

"Мы начинаем открывать клубы, поддерживая призыв президента и правительства возобновить экономическую деятельность. Спорт как никогда нужен украинцам. Это самый лучший антистресс, и нам всем сейчас нужно быть в форме. Количество людей, которые приходят на занятия, даже больше, чем в довоенный период. Сейчас в нашем львовском клубе клиенты из Мариуполя, Херсона, Харькова, Киева", – рассказывает главный менеджер в Западном регионе Мария Башкирцева.

Сеть Sport Life представлена ​​в 17 регионах Украины и насчитывает 55 клубов, с улучшением ситуации фитнес-клубы постепенно будут возобновлять работу.

Другие клубы Sport Life в Западной Украине продолжают функционировать как гуманитарные штабы – ежедневно принимают тысячи переселенцев.

Детальнее в репортаже: https://youtu.be/VOfhsBvSsw8

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