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Invictus Games в Украине и SportLife подписали Меморандумp

Invictus Games в Украине и SportLife подписали Меморандум - Фото
30.01.2020, 18:00

Стороны, будут объединять усилия для популяризации спортивной реабилитации среди украинских ветеранов и военнослужащих

На правах спонсорства

Сегодня, 30 января, организационный комитет Invictus Games в Украине и группа компаний «SportLife» подписали Меморандум о сотрудничестве во время пресс-конференции в УНИАН. Документ станет успешным примером сотрудничества государственного и частного сектора, который сосредоточен на положительных социальных преобразованиях.

Согласно положениям документа, стороны, будут объединять усилия для популяризации спортивной реабилитации среди украинских ветеранов и военнослужащих, развития соответствующей инфраструктуры и создания безбарьерной среды, открывать возможности для занятий адаптивными видами спорта украинским воинам с инвалидностью.

«Это прекрасная возможность для участников сборных Invictus Games, подчеркиваю, сборных всех лет, не только для команды в этом году, заниматься спортом в качественных, современных залах, плавать в хороших бассейнах сети спорт-клубов. Такое сотрудничество - это прекрасный пример сочетаний усилий бизнеса, государства, общественности и всех неравнодушных к нашим ветеранам. Поддержка, оказываемая «SportLife», должна стать примером для других, это должно быть честью для всех украинцев поддерживать наших защитников, которые получили ранения и травмы на войне, и развивать спорт среди ветеранов», - отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Оксана Горбач, представитель БО «СтратКом УА», прокомментировала: «Сотрудничество со « SportLife» - это стратегический шаг для организационного комитета Invictus Games расширить покрытие возможностей для входа в спорт для раненых ветеранов, ведь далеко не в каждом городе есть государственные спортивные объекты , а сеть клубов «SportLife» - крупнейшая в Украине. Кроме того, в рамках сотрудничества с «SportLife» запланирована адаптация объектов для нужд участников на колясках. Мы надеемся, что этот пример станет стимулом для других спортивных клубов, которые присоединятся к развитию спортивной реабилитации ветеранов в Украине».

«Замечательно, что в этом году уже есть готовая инфраструктура, которую нужно строить с нуля. Спасибо SportLife и партнерам за важные шаги, которые каждый делает для развития спортивной реабилитации в Украине», - сказал Виталий Дейнега, глава БФ МБФ «Come Back Alive».

Маргарита Годун, вице-президент по сервису, группы компаний «SportLife» рассказала о том, что более 4 лет в сети работает программа «Мирная жизнь», которая предусматривает для бойцов АТО посещения фитнес клуба для восстановления и реабилитации: «Мы понимаем, что это является социальная необходимость. Более 1000 бойцов прошли обновления и реабилитацию в сети клубов «SportLife» и могут тренироваться и общаться с единомышленниками. Теперь и спортсмены сборной смогут готовиться к тренировкам в комфортных условиях и на лучшем современном оборудовании».

Участники Меморандума верят, что этот документ станет стимулом для образования других государственно-частных партнерств, направленных на поддержку украинских военнослужащих и ветеранов на пути к физическому восстановлению, психологической реабилитации, а также комфортной интеграции в мирную жизнь.

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SportLife Invictus Games в Украине
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