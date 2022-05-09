Ирпень на 100% поверхностно проверен саперами. Мэр показал "подарки" оккупантов: видео
09.05.2022, 18:08
Фото: скриншот Олександр Маркушин/Facebook
Саперы поверхностно обработали уже 100% территории Ирпеня. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты", – написал мэр под видео, где показал обнаруженные российские боеприпасы.
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Маркушин предупредил жителей города, что, если они где-нибудь обнаружат похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогать их руками.
"Сразу звоните по телефону 0937007872", – призвал мэр.
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