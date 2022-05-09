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Ирпень на 100% поверхностно проверен саперами. Мэр показал "подарки" оккупантов: видео

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 18:08
Ирпень на 100% поверхностно проверен саперами. Мэр показал
Фото: скриншот Олександр Маркушин/Facebook

Саперы поверхностно обработали уже 100% территории Ирпеня. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.   

"Вот сколько "подарков" прислали проклятые рашисты в Ирпень. Все это – отобранные жизни, разрушенные дома, разбитые мечты", – написал мэр под видео, где показал обнаруженные российские боеприпасы. 

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Маркушин предупредил жителей города, что, если они где-нибудь обнаружат похожие подозрительные предметы, ни в коем случае не трогать их руками.  

"Сразу звоните по телефону 0937007872", – призвал мэр. 

Роман Брыль
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разминирование ирпень саперы российские оккупанты Александр Маркушин
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