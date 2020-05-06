Работа, образование

На правах спонсорства

Открылся новый ресурс по поиску работы — Jobmix.net. Разработчики сайта поставили цель создать базу качественных резюме, посредством требовательной модерации и пошаговой поддержки соискателей. Структура и подход сайта ориентированы на результативный поиск сотрудников и удобное взаимодействие с кандидатами.

Сейчас идет усиленная кампания по привлечению новых пользователей на сайт. Ежедневно на сайте публикуются сотни новых резюме профессионалов и специалистов. Запустился конкурс среди авторов резюме, который стимулирует приток новых соискателей. Пользователи создают резюме, которые более детализированы и адаптированы под нужды работодателей. Каждое резюме проходит глубокую модерацию, поэтому на сайте публикуются только проверенные анкеты соискателей.

Каждый новый работодатель получает одно бесплатное размещение вакансии, чтобы познакомиться с преимуществами и возможностями сайта. Кроме этого, на Jobmix.net медицинские, фармацевтические и государственные организации могут бесплатно размещать вакансии до конца июня. Интересные и актуальные вакансии будут продвигать по соцсетям и в телеграм канале.

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