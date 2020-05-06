Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Jobmix.net: новый сайт, где можно размещать вакансииp

Jobmix.net: новый сайт, где можно размещать вакансии - Фото
Работа, образование
06.05.2020, 08:00

Ежедневно на сайте публикуются сотни новых резюме профессионалов и специалистов

На правах спонсорства

Открылся новый ресурс по поиску работы — Jobmix.net. Разработчики сайта поставили цель создать базу качественных резюме, посредством требовательной модерации и пошаговой поддержки соискателей. Структура и подход сайта ориентированы на результативный поиск сотрудников и удобное взаимодействие с кандидатами. 

Сейчас идет усиленная кампания по привлечению новых пользователей на сайт. Ежедневно на сайте публикуются сотни новых резюме профессионалов и специалистов. Запустился конкурс среди авторов резюме, который стимулирует приток новых соискателей. Пользователи создают резюме, которые более детализированы и адаптированы под нужды работодателей. Каждое резюме проходит глубокую модерацию, поэтому на сайте публикуются только проверенные анкеты соискателей.

Каждый новый работодатель получает одно бесплатное размещение вакансии, чтобы познакомиться с преимуществами и возможностями сайта. Кроме этого, на Jobmix.net медицинские, фармацевтические и государственные организации могут бесплатно размещать вакансии до конца июня. Интересные и актуальные вакансии будут продвигать по соцсетям и в телеграм канале. 

РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО ВАКАНСИЮ

Напишите нам
Jobmix.net
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 