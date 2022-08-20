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Кабмин решил отменить разрешение на продажу продуктов с этикетками без украинского языка

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 03:58
Кабмин решил отменить разрешение на продажу продуктов с этикетками без украинского языка - Фото
Фото: Unsplash

Кабинет министров отменил разрешение на продажу в Украине продуктов с этикетками без украинского языка, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

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Это разрешение было введено в начале полномасштабной войны , когда в Украине был дефицит продуктов, и их нужно было срочно импортировать.

Сейчас отечественные предприятия способны полностью обеспечить потребность в продуктах, поэтому правительство решило вернуть довоенные требования к маркировке.

Впрочем, это не означает, что импортные продукты с иностранной маркировкой должны немедленно исчезнуть с прилавков магазинов.

"Пищевые продукты, ввезенные на территорию Украины с 9 марта по 1 декабря 2022 года, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного, могут находиться в обращении до истечения минимального срока годности или предельного срока потребления (даты "употребить до")", – говорится в сообщении.

  • Налоги на импорт, также отмененные в начале войны, Верховная Рада возобновила с 1 июля.
Андрей Водяный
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