Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла, чтоб не поднимать тарифы населению
В рамках подготовки к отопительному сезону Кабмин принял решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 грн за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для населения", — уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Премьер-министр также отметил, что энергокомпании вернули электричество для более 4,5 млн украинцев. 85% семей на деоккупированных территориях снова со светом. Вся Киевская область снова с газом.
Продолжаются ремонтные работы на Черниговском водоканале – на трех из пяти водонасосных станций. Правительство выделило 150 млн грн, чтобы максимально быстро решить эту проблему.
По словам Шмыгаля, уже восстановлено водоснабжение и водоотвод в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле. Начат ремонт котельных.
- 3 июня Кабинет министров предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.
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