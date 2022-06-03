Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла, чтоб не поднимать тарифы населению

В рамках подготовки к отопительному сезону Кабмин принял решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 грн за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для населения", — уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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