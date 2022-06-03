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Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла, чтоб не поднимать тарифы населению

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 20:02
Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла, чтоб не поднимать тарифы населению - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

В рамках подготовки к отопительному сезону Кабмин принял решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

"Цена будет зафиксирована на уровне 7400 грн за тысячу кубометров. Это позволит местным властям не повышать тарифы для населения", — уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.  

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Премьер-министр также отметил, что энергокомпании вернули электричество для более 4,5 млн украинцев. 85% семей на деоккупированных территориях снова со светом. Вся Киевская область снова с газом.  

Продолжаются ремонтные работы на Черниговском водоканале – на трех из пяти водонасосных станций. Правительство выделило 150 млн грн, чтобы максимально быстро решить эту проблему.  

По словам Шмыгаля, уже восстановлено водоснабжение и водоотвод в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле. Начат ремонт котельных.  

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Роман Брыль
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