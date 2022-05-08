"Каждая из вас совершила подвиг". Зеленский показал фото мам с детьми на войне

Президент Владимир Зеленский поздравил матерей с Днем матери.

"Это особенный День матери. Обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам. Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей, ради Украины. Почет и благодарность вам! С праздником!", – написал он, опубликовав фото матерей во время войны.

Катерина Амеліна

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