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Как сняться с самоизоляции в Киеве после приезда из-за границы? P

25.01.2021, 09:00
Как сняться с самоизоляции в Киеве после приезда из-за границы? - Фото

На правах рекламы

Коронавирусная эпоха диктует новые правила. Теперь каждый гражданин Украины, пересекающий границу или въезжающий с временно оккупированных территорий, может официально стать узником в обсервации на срок 14 дней. Откровенно говоря, мы согласны с необходимостью введения таких мер. Ведь есть много стран, в которых распространение коронавирусной болезни протекает быстрее и агрессивнее. Для обеспечения эпидемического контроля правительство ввело ряд карантинных мероприятий, в том числе – регламентировало правила обязательной обсервации и самоизоляции. Что это значит? Каков порядок действий для избежания самоизоляции? При чем здесь ПЦР-тест на коронавирус в Киеве? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Какие требования предъявляются к людям, которые въезжают в Украину?

Во-первых, с официальной постановлением о карантинные мероприятия можно ознакомиться на сайте Кабинета Министров Украины.  Там есть информация о сроках карантина, представленная онлайн-карта эпидемических показателей, можно найти информацию о различиях зеленой, желтой и красной зоны.  Но пока нас интересует процедура снятия с самоизоляции, не так ли?

Как только вы пересечете границу, вы автоматически согласитесь на 14-дневную изоляцию.  Какие дальнейшие действия?

  • Необходимо загрузить в телефон приложение "Дій Вдома" и соблюдать все рекомендации.
  • Инспекторы могут проверить ваше местоположение в любое время.
  • Несоблюдение указаний влечет за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от решения суда.
  • Более того, если у вас нет возможности или желания загрузить на телефон приложение "Дій Вдома", вас в обязательном порядке доставят к месту обсервации.

Как же поступить здоровому человеку? Точнее, человеку, который считает себя здоровым? Ведь никому из нас не хочется становиться причиной инфицирования окружающих, а клиника коронавирусной инфекции проявляется не сразу.

Тест на коронавирус в Киеве – законный выход из ситуации

Существует только один точный способ узнать, инфицирован ли человек. Это полимеразная цепная реакция (ПЦР-тест на COVID-19). Данное лабораторное исследование базируется на поиске вирусных частиц в секрете слизистых. В любое время вы имеете право сдать анализ и на основании результата сняться с самоизоляции.

Как проходит процедура снятия с самоизоляции на основании результатов теста на Ковид-19?

  • Необходима на ПЦР-тест в Киеве.  Важно, чтобы лаборатория сотрудничала с Минздравом по программе "Дій Вдома", иначе результат не будет передан в систему.
  • В анкете укажите, что вам нужно внести результат в программу.
  • Дождитесь ответа. Если ПЦР отрицательный, поздравляем – вы можете сняться с самоизоляции.
  • Зайдите в личный кабинет и проверьте, передан вывод в приложение.

Современная лаборатория МЕДИЛАБС предоставляет услуги ПЦР-тестирование официальной передачей результата в программу в течение суток.

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