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Делимся с вами практическими советами по выбору рюкзака для старших школьников и молодежи. Как угодить ребенку с дизайном и быть спокойным, что рюкзак не навредит осанке? Как из безграничного разнообразия моделей выбрать "ту самую"?

Какие качества обязательно должны быть у по-настоящему удачного рюкзака

• Ортопедичность – самое главное

Тинейджеры не всегда серьезно относятся к маминым просьбам держать спину ровно. Ходить, сгорбившись как улитка – одна из самых распространенных и наиболее вредных привычек молодежи. Но даже если родители не имеют возможности проконтролировать, не горбится ли ребенок, о комфорте для спины позаботится рюкзак!

Ортопедический рюкзак Kite имеет конструкцию, которая стимулирует поддержку правильной осанки и заботится о сохранении здоровья.

Спинка с мягкими дышащими подушечками плотно прилегает к спине, подстраиваясь под ее анатомические изгибы.

Широкие S-образные лямки удобно ложатся на плечи, не давят, не натирают и практически не ощущаются.

Нагрудный ремень существенно усиливает ощущение комфорта: фиксирует лямки, чтобы они не сползали; удерживает рюкзак, не давая ему подпрыгивать и качаться во время ходьбы; помогает равномерно распределить вес.

• Легкий вес – чтобы ничто не тяготило прогулки и обучение

Школьные рюкзаки и городские модели Kite имеют оптимальный вес. Ведь легкий рюкзак – залог хорошего настроения и самочувствия.

• Удобство и высокая функциональность

В современном мире рюкзак – не просто аксессуар для учебы или работы. Он стал ежедневным спутником и незаменимым помощником молодежи. Книги и тетради – далеко не все, что должно в нем помещаться. Телефон, планшет, зарядное устройство, ланчбокс, термос, канцелярские мелочи и ключи: в рюкзаках Kite есть множество удобных отделений и кармашков для каждого нужного предмета. Навигационные иконки подскажут о назначении каждого отделения.

• Модный дизайн

Быть в тренде невероятно важно для каждого подростка. Модные рюкзаки поднимают настроение и помогают чувствовать себя увереннее. Со школьными и городскими рюкзаками Kite каждый лук будет непревзойденным! Все дизайны коллекции отражают самые свежие мировые тренды. LED-пайпинг, светоотражающая печать, переливные бейджи, объемные подвески и многое другое. Актуальные лицензии – чтобы почувствовать собственную причастность к мировым легендам: FC Juventus, Harry Potter, NASA, Peanuts Snoopy, DC Comics, MTV.

• Качество

Рюкзак почти ежедневно активно эксплуатируется, поэтому должен быть надежным и износостойким.

Брендовый качественный рюкзак Kite будет долго сохранять первоклассный внешний вид благодаря прочным материалам и отличной фурнитуре.

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