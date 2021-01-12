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2020-ый год перевернул устройство мира. Мобильность, доступность из любой точки мира, скорость, безопасность стали главными лакмусовыми бумажками для бизнеса. И если потребительский рынок по возможности перешел на Интернет вещей и не претерпел катастрофических упадков, то логистический, по мнению президента компании "Евротерминал" – оказался в кризисе. Правильно говорил Чарльз Дарвин: "Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям". О них и пойдет речь в этой статье.

"Чтобы преодолеть кризисное время привычной логистики, необходимо использовать новые технологии, увеличивая степень автоматизации многих процессов. Развитие облачных логистических решений делает все более распространенными новые системы управления транспортом. Онлайн-версии систем управления дают возможность получить легкий доступ к ним из любого места, где есть Интернет", – высказался глава ООО "Евротерминал" Павел Владимирович Лисицин.

Действительно, опыт мгновенной волны популярности бизнес-моделей, построенных на автоматизации и мобильности, позволяет говорить о важности этих факторов в условиях пандемии. Так, участники логистического рынка уже задумываются о приобретении в будущем летающего транспорта. Звучит, на первый взгляд, нереалистично, однако в мире уже существует так называемый AeroMobil со скоростью 130 км/ч. Машина показала себя успешно как на земле, так и в воздухе. Если безопасность такого рода грузоперевозчиков будет доказана, то, по словам президента Евротерминала, это поможет держать ритм логистического рынка в тонусе.

"Облик логистического направления может измениться в самом ближайшем будущем, поскольку новые технологические достижения трансформируют ее. Человеческий фактор в работе может быть существенно уменьшен, а конечный потребитель, определенно, оценит более высокую точность и сокращенное время ожидания. В свою очередь, логистические компании позволят сэкономить средства на операциях и уменьшить объем промышленных отходов", – добавил Павел Владимирович.

Что было странным вчера – уже привычно сегодня. Так, например, дроны, казавшиеся еще 20-30 лет назад забавой миллиардеров и авиалюбителей, теперь может приобрести любой желающий. Авиационные перевозчики, по мнению Лисицина, станут спасением для планеты, когда клиенты будут получать свой груз, не контактируя с курьером. В Евротерминале уже подумывают над внедрением "летающих" технологий в систему транспортировок грузов. Однако не всякий товар дрону доставить под силу. Если пришел заказ, к примеру, на тонну цемента, то без грузовиков не обойтись. Но и здесь постепенно появляется свой ноу-хау – беспилотники. Корпорации Daimler Trucks, Einride и Uber уже запустили беспилотные грузовые машины, к сожалению, приспособленные пока лишь к американским дорогам.

"Пока мы ждем новые разработки, адаптированные уже под нашу местность, – говорит Павел Владимирович, – можно выйти из положения, оставив беспилотной лишь половину. Сейчас активно практикуются методы прицепа грузовика без водителя к пилотируемому грузовику. Так экономится топливо, а логистика оптимизируется".

Американские ученые также готовят к эксплуатации суда на дистанционном управлении, так что и морская портовая логистика скоро претерпит большие изменения. Что касается наземных перевозок, то Евротерминал также вдохновляется идеей Илона Маска с машинами Hyperloop, которые смогут перевозить груз со скоростью до 1100 км / ч в трубе шириной 1,35 м. "Только представьте, расстояние в 600 км будет преодолеваться за полчаса!", – делится Павел Владимирович.

Для поддержки экологической ситуации в регионе глава Евротерминала также подчеркивает необходимость внедрения электрифицированных дорог, как это сделали в Норвегии. Такая инфраструктура приводит автомобили и грузовики автоматически без участия человека. Когда ноу-хау появится и здесь, то, по мнению руководства Евротерминала, можно будет говорить уже о глобальной трансформации логистического рынка, который уже никогда не будет прежним.

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