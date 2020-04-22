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Карантин: Аптека гормональных препаратов запустила доставку по всей Украинеp

Карантин: Аптека гормональных препаратов запустила доставку по всей Украине - Фото
22.04.2020, 09:00

Заказать доставку медикаментов можно на сайте e-apteka.com.ua

На правах спонсорства

Аптечная сеть «Аптека гормональных препаратов» начала доставлять жизненно необходимые лекарства, медицинские маски, антисептики и другие сопутствующие товары по всей стране. Для этого компания подписала договор со службами доставки "Новой Почтой" и "Укрпочтой". Такое партнерство стало возможным благодаря Постановлению Правительства №220 от 23.03.2020 года о предоставлении разрешения аптечным сетям на осуществление дистанционной торговли лекарственными средствами и на доставку лекарств потребителям в период карантина.

Сегодня многие люди по разным причинам не могут добраться ни к врачу, ни в аптеку, поэтому доставка расширяет возможности доступности жизненно важных лекарственных средств для населения, особенно на время карантина. Надеемся, что клиенты быстро почувствуют удобство принятого решения и оснований выходить из дома в этот период будет меньше.

Заказать доставку медикаментов можно на сайте e-apteka.com.ua. Для этого нужно зайти на сайт, с помощью поиска найти нужные лекарства, добавить их в корзину, оформить заказ и в способах доставки выбрать "Доставка по Украине". Заказ на доставку лекарственных препаратов можно оформить по телефону +38068 345 31  или написать в Viber.

В Киеве и пригороде действует бесплатная доставка лекарств при заказе от 600 грн. Мы обеспечиваем доставку товаров из аптеки прямо к вашей двери с соблюдением всех санитарных норм и строгим контролем качества медикаментов. Заказ можно оплатить наличными или безналичным расчетом. С условиями доставки можно ознакомиться по ссылке: https://e-apteka.com.ua/

Исключение к заказу составляют лекарства, которые требуют особых условий хранения, или входят в перечень наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами.

Справка: розничная сеть «Аптека гормональных препаратов» представлена ​​в г.. Киев и насчитывает 8 аптек. Максимально широкий ассортимент лекарственных средств, собственный лицензионный склад, с которого аптеки пополняют товаром дважды в день, круглосуточный Call-центр и доставка лекарств, более 65% лояльных покупателей за 25 лет успешной работы на рынке Украины.

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