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Киевстар перечислил 5 миллионов гривень на гуманитарную помощь подопечным БФ Let's help

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29.03.2022, 18:00
Киевстар перечислил 5 миллионов гривень на гуманитарную помощь подопечным БФ Let's help - Фото

Национальный мобильный оператор Киевстар выделил 5 миллионов гривен в БФ Let's help.

Благотворительные средства пойдут на обеспечение работы 37 гериатрических пансионатов и территориальных центров предоставления социальной помощи, где сейчас находится около 3 000 человек преклонного возраста.

"С началом полномасштабной войны в Украине, Киевстар ввел пакет мер по поддержке общества и абонентов. В частности, компания обеспечила клиентов бесплатными услугами связи, досрочно выплатила более 1 миллиарда гривен налога на прибыль и в целом перечислила 20 миллионов гривен на гуманитарную помощь ВСУ, больницам и пожилым людям. Мы продолжаем работать и вместе со страной двигаться навстречу победе", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстара.

На передаваемые средства фонд приобретет для 37 гериатрических пансионатов необходимые продукты питания, воду, лекарства, средства гигиены в месяц, а также сухие пайки в неделю на случай эвакуации или пребывания в бомбоубежищах. Кроме того, заведения будут снабжены электрогенераторами и топливом на случаи перебоев с электроснабжением.

Справка:

Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и работает над созданием достойной старости в Украине. На попечении БФ Let's help находятся десятки тысяч подопечных, проживающих в гериатрических пансионатах в 10 областях Украины. С начала нового этапа российской военной агрессии против Украины состояние многих пансионатов на грани гуманитарной катастрофы. Каждый желающий также может помочь бабушкам и дедушкам донатами по ссылке:

https://letshelp.com.ua/babysyaviyna

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Let's Help Киевстар
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